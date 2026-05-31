Dos errores de Pablo García en la prórroga dejan sin ascenso al Atlético Baleares

El Atlético Baleares vuelve a quedarse sin su ansiado ascenso tras perder ante el Real Jaen (1-2 / 2-4 en el global). Dos errores del guardameta Pablo García en la prórroga, donde a los de Luis Blanco les bastaba el 1-0, han condenado a los blanquiazules, que seguirán siendo equipo de Segunda RFEF la próxima temporada. Un gol de Jaume Tovar antes del primer cuarto de hora de encuentro ilusionó a todos los balearicos que han llenado esta tarde-noche el Estadi Balear.

Pero todo se ha ido al traste en el tiempo extra, donde los jienenses han aprovechado los fallos del portero local para enmudecer el feudo blanquiazul, que ha presentado el mejor ambiente del curso. El apoyo de la grada, más metida que nunca con los suyos, no ha sido suficiente. La entidad presidida por Ingo Volckmann tenía como objetivo el ascenso directo y no pudo lograrlo. Tuvieron que acudir al play-off, instancia que querían evitar a toda costa y que lleva dándole la espalda durante muchas temporadas, y han vuelto a fracasar una vez más.

El encuentro comenzó con la intensidad y la tensión propias de una final de play-off de ascenso. De hecho, la primera tarjeta llegó en el segundo minuto, a Jofre Cherta. Los blanquiazules empezaron mejor que su rival, con más empuje, más dominio del balón e imponiéndose en los duelos.

Luis Blanco optaba por hacer dos modificaciones respecto al duelo de ida. Miguelito y Víctor Morillo, que no había podido estar disponible en el partido en Jaén, entraban en lugar de Iván Serrano y Marc Lache. En el conjunto jienense, el once era exactamente el mismo.

La tarea más difícil, que era igualar la eliminatoria, se pudo tachar pronto. Rubén Bover puso un centro templado desde prácticamente el centro del campo, Morillas salió para blocar, pero se encontró con Moha Keita. La pelota quedó suelta y Jaume Tovar, quién si no, lo aprovechó para poner el 1-0 y desatar la locura en el Estadi Balear. Los jugadores jienenses protestaron mucho la acción, pero el colegiado no indicó nada y el Atlético Baleares igualaba la eliminatoria, con un resultado que en la prórroga le bastaba.

El conjunto de la Vía de Cintura continuó empujando tras el gol, con un Tovar que estaba siendo un dolor de cabeza para la zaga andaluza, ganando todos las acciones divididas. No obstante, el dominio tardó poco en diluirse. El Real Jaén avisó primero con un tiro de Mario Martos con el exterior que se marchó alto. Y a partir de ahí, empezó a encontrarse mucho más cómodo con la pelota. Los mallorquines no conseguían ajustar bien su presión hombre a hombre y tuvieron que echarse atrás, defendiendo en bloque bajo. El balón le duraba muy poco a los de Luis Blanco y los visitantes iban ganando cada vez más confianza.

Martos la volvió a tener cuando el descanso se acercaba, pero por suerte para el Atlético Baleares, no estuvo nada acertado. El extremo de los de Manolo Herrero pudo incluso haber controlado dentro del área para plantarse mano a mano con Pablo García, pero se precipitó tirando a la primera y su disparo fue flojo a las manos del portero. Los blanquiazules despertaron con un tiro desde fuera del área de Bover y un acercamiento de Tovar, pero el Real Jaén se marchó al descanso siendo mejor. El resultado era favorable para los locales, pero Luis Blanco estaba obligado a realizar algunos ajustes durante el descanso porque su equipo estaba siendo superado a pesar del 1-0.

Tras el paso por vestuarios, el Atlético Baleares pudo hacer el segundo tras una contra conducida por Moha Keita. El senegalés se la entregó en bandeja a Jofre, pero al centrocampista catalán se le hizo de noche y Adri Paz le arrebató la posibilidad de finalizar en el último momento yendo al suelo. Ocasión de las que no se pueden perdonar a estas alturas.

El conjunto mallorquín mejoró con respecto al primer tiempo y Moha Keita empezó a hacer de las suyas, provocando dos tarjetas en la zaga del Jaén. Comenzó también el carrusel de los cambios, con Iván Serrano, Sheriff y Lache entrando por Víctor Morillo, Jofre Cherta y Miguelito. Los blanquiazules la volvieron a tener, esta vez con un córner de Bover que estuvo a punto de colarse dentro. Los jienenses respondieron con una oportunidad clarísima del recién entrado Breñé, pero Jaume Pol estuvo providencial yendo al corte para cortar el disparo y evitar el empate.

El encuentro se volvió en un ida y vuelta por momentos, pero ninguno de los equipos lograba estar acertado en el tramo final. Restaban diez minutos, cualquier error podía decantar la balanza y ser definitivo. Moha Keita, el hombre más peligros de los locales, tuvo la oportunidad de aprovechar un error grosero de Pelayo, que había sustituido al amonestado Mauro, pero Morilla evitó el 2-0. El Jaén contestó con un disparo de Siverio que no cogió puerta y continuaba apretando.

Luis Blanco agotaba los cambios introduciendo a Manu Morillo y Axel Bejarano por Rubén Bover y Jaume Tovar, ambos fundidos. Los nervios se podían palpar en el Estadi Balear incluso cerrando los ojos. Uno de los más inquietos era Florin Andone, de pie en la barrera que separa la grada del césped. En la última del tiempo reglamentario, Siverio la tuvo de nuevo en una posición muy favorable, pero Sheriff apareció de forma salvadora para tapar el tiro. La final se decidiría en la prórroga, con un 1-0 que le daba el ascenso al Atlético Baleares.

Los primeros minutos del tiempo extra estaban siendo insustanciales y no estaba ocurriendo nada, hasta que un error grosero de Pablo García en una acción sin aparente peligro le dejó en bandeja el 1-1 a Siverio. La locura se desató en el sector de los aficionados del Real Jaén y varios integrantes de su cuerpo técnico saltaban a celebrar el gol.

El Atlético Baleares se veía obligado a apretar, pero un nuevo fallo de Pablo García, esta vez a la salida de un córner, le daba el 1-2 al Jaén. Carrillo, entrado en la prórroga, aprovechó la equivocación del guardameta para dejar K.O. a los blanquiazules. Golpe durísimo al borde del descanso de la prórroga.

La segunda parte transcurrió con poca historia. Los mallorquines lo intentaron hasta el final, pero no consiguieron recortar distancias y el Real Jaén se llevó el ascenso. Los balearicos se quedan otro año más en Segunda RFEF y con el futuro del club, en función de lo que haga Ingo Volckmann, en el aire.