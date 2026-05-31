Ciclismo
La Challenge Pla de Mallorca corona a sus campeones en Vilafranca
Martí Mir, Joan Barceló, Enrique García, María Elisa Mejía y Alejandro Buzdea se adjudican las clasificaciones generales
La Challenge Pla de Mallorca puso este domingo el broche final a su edición de 2026 con la disputa del Trofeu Vilafranca, cuarta y última etapa de una competición que durante dos fines de semana ha recorrido Petra, Costitx, Montuïri y Vilafranca de Bonany.
La jornada final sirvió para decidir las clasificaciones generales de las diferentes categorías. En Nivel 3, la victoria de etapa fue para Bartomeu Ballester (Antoni Gelabert Penya Ciclista), mientras que la general final quedó en manos de Enrique García (C.E. Panteras Cycling).
En la categoría femenina, María Elisa Mejía (Qromia Cycling Club) volvió a imponerse en Vilafranca y se proclamó campeona absoluta femenina de la Challenge. En cadetes, Alejandro Muñoz ganó la última etapa, aunque la general fue para Alejandro Buzdea (Sumistock-In Bike).
En la prueba de Nivel 1 y Nivel 2, disputada sobre 81,4 kilómetros, el triunfo absoluto de la etapa correspondió a Roberto Ledesma (Es Port Grup Esportiu). La general de Nivel 1 fue para Martí Mir (Illes Balears Arabay), mientras que en Nivel 2 se impuso Joan Barceló (C.E. Panteras Cycling).
La entrega de trofeos en Vilafranca de Bonany contó con la presencia de Montserrat Rosselló, alcalde del municipio; Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca, y Toni Bauzá, presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears.
Challenge Escolar
Más de 60 jóvenes corredores participaron este domingo en Vilafranca de Bonany en la segunda prueba de la Challenge Escolar Pla de Mallorca, disputada de forma paralela a la última etapa de la Challenge absoluta. La jornada reunió a ciclistas de las categorías infantil, alevín, principiantes y promesas, con recorridos adaptados a cada edad.
En categoría infantil, sobre 15,3 kilómetros, la victoria fue para Todor Fabion Gantchev (CC Inca), por delante de Martí Salas Morey (CC Ses Salines) y Biel Mora (Conecta Balear). En la clasificación femenina se impuso Laia Fernández (Punt d’Aigua).
En alevines, que completaron 9,9 kilómetros, el triunfo masculino fue para Pau Pascual (CC Ses Salines), seguido de Lluc Ginard, del mismo club. En féminas, la vencedora fue Aina Muñoz (Ermassets).
Tras las dos pruebas puntuables, celebradas en Costitx y Vilafranca, la general final dejó como ganadores a Martí Salas en infantiles, Fina Fernández en principiantes, Pau Pascual en alevines y Aina Muñoz en alevín femenino.
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