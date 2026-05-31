PREMIER LEAGUE
Celebración amarga pero multitudinaria del Arsenal en Londres
El conjunto 'gunner' tenía programada la rúa de celebración de la Premier e hipotética Champions League este domingo
Jordi Delgado
El Arsenal quería que Londres fuera 'red'. El conjunto 'gunner', tras ganar la Premier League, había planificado una multitudinaria rúa este domingo por las calles de la capital inglesa.
Un desfile que hubiera podido ser doble con la Champions League, cuya final se disputó este sábado en Budapest. Pero las cosas no salieron del todo bien, y el equipo de Mikel Arteta cayó en la tanda de penaltis.
Aun así, la plantilla se ha dado un baño de masas por las calles londinenses. Una marea roja nunca vista en la ciudad, ni en el país. Según datos oficiales de la Policía Metropolitana, el autobús del Arsenal congregó a más de 1 millón y medio de personas, convirtiéndose en el desfile por el título más multitudinario de la historia en el país.
Pese al bajón de la Champions, la afición celebró la Premier tras 22 años de sequía. El gran logro de Arteta esta temporada. Desde las 08:00h, las calles empezaron a cortarse para dar paso a los cuatro autobuses de la expedición, que no empezaban a desfilar hasta las 14:00h. Toda la fiesta duró unas dos horas y media, recorriendo un total de ocho kilómetros por las calles de Highbury, Islington y Angel.
En el primero viajaban los jugadores del primer equipo masculino, con el trofeo de la Premier como gran protagonista. En el segundo iba el cuerpo técnico; en el tercero, el equipo femenino, que festejaba la FIFA Women’s Champions Cup; y en el cuarto, invitados, empleados del club y Gunnersaurus, la popular mascota del Arsenal.
Bengalas, botes de humo y mucho color rojo, tiñendo la amargura de la noche anterior. Algunos llegaron incluso sin haber dormido. Para muchos, la cita era una forma de agradecer al equipo todo el camino recorrido, y demostraron que la afición está orgullosa de este equipo a pesar de la derrota en Hungría.
- La tarjeta ciudadana dejará de funcionar este lunes para viajar en el bus de Palma
- Mateu Oliver, decano del Colegio de Ingenieros de Baleares: «Nuestros hijos tienen la percepción de que no hay futuro, y hay más que nunca»
- El rescate que Sánchez concedió a Plus Ultra se blanqueó desde Mallorca
- La Tarjeta Única de transporte sustituye desde este lunes a la Ciudadana: así puedes recuperar tu saldo
- Mallorca canta una 'Balanguera' multitudinaria, vaciada de crítica política
- Clara Martínez-Toledano, economista: 'El modelo turístico balear exacerba la crisis de la vivienda al desviarse el capital hacia el ladrillo
- Detenido un alumno de 16 años del IES Bendinat tras encañonar con una pistola simulada a una conductora para robarle el coche
- Calles cortadas y buses desviados: así afectarán la carrera Ponle freno y la protesta de autónomos al centro de Palma