El Atlético Baleares se aferra a la remontada para ascender a Primera RFEF

Todo o nada para el Atlético Baleares. El conjunto blanquiazul tenía un objetivo claro al inicio del curso: ser campeón y lograr el ascenso directo a Primera RFEF. El Sant Andreu fue mejor durante el campeonato y los de Luis Blanco han tenido que acudir a la instancia que querían evitar a toda costa: el play-off. Ahora, tras doblegar al Coruxo en las semifinales y después de haber perdido por la mínima ante el Real Jaén en la ida (2-1), los balearicos se aferran a la remontada de su equipo para regresar a la categoría que dejaron hace dos temporadas.

Un penalti muy evitable cometido por Iván López en el descuento le da la ventaja a los jienenses de cara al duelo de esta tarde en el Estadi Balear (19:00 horas/IB3). Al haber quedado segundo y que los andaluces finalizasen en la quinta plaza en su grupo, ganar de uno en la prórroga le bastaría al Atlético Baleares para lograr el ascenso. En ningún caso habría penaltis.

Los mallorquines estarán obligados a, por lo menos, igualar la intensidad y la picardía que mostró el Real Jaén en los duelos en el partido de ida. Los de Manolo Herrero no demostraron ser mejor equipo que los de la Vía de Cintura, pero sí que fueron superiores en ese aspecto y terminaron llevándose el triunfo por detalles.

La aparición de los hombres importantes como Jaume Tovar, que todavía no ha marcado en esta fase de play-off, o Moha Keita, será clave para que los blanquiazules puedan remontar la eliminatoria.

Luis Blanco cuenta con todos sus jugadores para la cita. Guillem Castell y Víctor Morillo, que han ido justos durante la semana, están disponibles para la cita. El técnico tendrá que descartar a tres futbolistas antes del partido.

El Estadi Balear se vestirá de gala para la ocasión y presentará un lleno absoluto para el encuentro que decide la temporada. Más de 4.000 personas presenciarán el choque, entre ellas, 400 aficionados del Real Jaén. No obstante, se prevé que hasta 500 jienenses viajen a la isla sin entrada.

Los balearicos recibirán a su equipo a las 17:15 horas para brindarles su apoyo y energía antes de la batalla final. Además, el club ha montado una Fan Zone con tres DJs en el interior del estadio. Toda la temporada se decide hoy para el Atlético Baleares. El presente y también el futuro de la entidad están en juego.