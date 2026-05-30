Todo vendido para la gran final del Poblense

Cuenta atrás para el partido más importante de la temporada. El Poblense y sa Pobla viven con ilusión -a la par que nerviosismo- las horas previas al partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera RFEF. El Águilas visita el Municipal de Sa Pobla este domingo a las 12:00 horas con todo por decidir tras el 0-0 de la ida.

La unión en sa Pobla es máxima. Pueblo y equipo fusionan sus fuerzas para decantar la final a su favor tras una temporada histórica. Y es que a tan solo un día para el encuentro, en el Municipal de Sa Pobla ya está colgado el cartel de “No hay entradas” para animar y apoyar al equipo y ser el factor determinante de la eliminatoria. De hecho, el club ha organizado una gran jornada para que la afición acuda al estadio, viva la previa y sienta la emoción de la final.

El Poblense ha convocado a toda su masa social, liderada por sus jugadores del fútbol base y la grada de animación de más de 150 personas, el domingo a las 10:15 horas en la entrada del Poliesportiu de Sa Pobla para que reciban al equipo y les hagan sentir todo su apoyo antes de la gran final. La previa seguirá a las 10:30 horas con una Fan Zone que el club habilitará en los aledaños del estadio con música a cargo de Dj Ganso para animar a los seguidores blaugranas que se acerquen a ver el partido.

Una hora y media de previa para un partido que la afición lleva caldeando desde el inicio de la eliminatoria. Banderas del Poblense, lonas en la entrada del estadio animando al equipo y carteles con nombres históricos del club decoran sa Pobla, que vive con ilusión y ambición una final de la que desean que termine con el ascenso a Pimera RFEF. Sería la novena temporada en su historia que el club milita en la tercera categoría del fútbol español tras jugar ocho cursos en la antigua Segunda División ‘B’. Es por ello por lo que el conjunto dirigido por Óscar Troya buscará devolver sa Pobla y a toda su gente a una categoría por la que han luchado durante toda una campaña en la que se han confirmado como la gran sorpresa del curso