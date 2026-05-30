El Poblense quiere celebrar el ascenso con su afición

El Poblense está a un partido de tocar su particular cielo. El conjunto de Óscar Troya recibe este domingo al Águilas, a las 12:00 horas en el Municipal de sa Pobla (IB3 Televisió), en la vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera RFEF. El 0-0 de la ida, la semana pasada en el estadio Centenario El Rubial, deja la eliminatoria completamente abierta y convierte la cita en la más importante de la historia reciente del club.

Ni el presidente Miquel Bennàssar ‘Molondro’ ni el entrenador Óscar Troya se imaginaban el pasado agosto, cuando arrancó la pretemporada, estar luchando por el ascenso. Tampoco la plantilla, prácticamente la misma que ganó el título de Tercera y logró el ascenso directo a la Segunda RFEF, ni la afición. Pero sa Pobla es hoy toda azulgrana y solo tiene un deseo, ascender.

Subir sería el mejor premio al rendimiento del Poblense, que ha superado las expectativas y que durante mucho tiempo llegó a soñar, incluso, con el ascenso directo. Ser líder varias semanas permitió a la plantilla y a la afición creer en esa posibilidad. No pudo ser, pero el sistema de competición le ha dado una segunda oportunidad. Y en casa, ante su gente, con un pueblo que vive estos días con una ilusión especial.

El apoyo es unánime. La bandera azulgrana preside el balcón del Ajuntament y muchos vecinos han colgado también los colores del club en sus casas. El apoyo es notable, como se reflejará este domingo en las gradas: la previsión es que se rondarán los 3.000 espectadores en el Municipal, de los cuales unos 300 serán seguidores del Águilas.

El ambiente promete estar a la altura de una final por el ascenso. Incluso desde horas antes, ya que se ha preparado un gran recibimiento al equipo a su llegada al campo y durante el partido una grada de animación formada por más de 150 personas se encargará de dar aliento al equipo.

«Ojalá que se recuerde mucho tiempo»

«Ojalá que se recuerde mucho tiempo, eso querrá decir que la cosa ha ido bien», señaló el técnico Óscar Troya sobre el encuentro, que «no es un partido del equipo, es un partido de un pueblo, es un partido de una isla y es un partido de todos». «Nos hemos ganado el derecho a estar en esta fase», añadió, y agregó: «Es un rival que nos va a exigir muchísimo, es muy bueno y vamos a tener que sacar nuestra mejor versión para poder ganar el partido y ascender. Esperemos estar a ese nivel competitivo que hemos estado durante toda la temporada».