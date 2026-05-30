Fútbol
Pilotades | Manacor y Peña Deportiva abren la final balear por el ascenso a Segunda RFEF
El Manacor y la Peña Deportiva abren hoy la final, a doble partido, del play-off balear a Segunda RFEF. El encuentro de ida se disputa en Santa Eulària (Eivissa), a partir de las 16:00 horas. Los rojiblancos, que viajan este sábado por la mañana, confían en lograr un buen resultado para la vuelta, la próxima semana en Na Capellera.
Eivissa acoge los Campeonatos de Balears de base
Eivissa acoge este fin de semana el Campeonato de Balears de las categorías prebenjamín, benjamí, alevíe infantil. Las finales se disputarán hoy y mañana en les instalaciones de Es Putxet y Can Misses II.
Los equipos que disputan todas las finales
Los equipos que participan en las finales son, en infantil: Real Mallorca, UD Ibiza, Menorca y Atlético Baleares; en alevín: Ibiza Insular, Ferreries y Mallorca; en benjamín: UD Mahón, UD Ibiza y Mallorca; y en prebenjamín: Ciutadella, Atlético Jesús y Sporting Ciutat de Palma.
Partido benéfico en el campo de Ca Na Paulina
El campo de Ca Na Paulina acoge hoy a las 17:00 horas un partido benéfico entre el Collerense y el Independiente. El objetivo es recaudar fondos destinados tanto a la asistencia psicológica de personas afectadas por la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), especialmente pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, como al impulso de la investigación de estas patologías. La entrada será simbólica y durante el evento también se realizará una rifa solidaria con distintos premios.
‘La magia del fútbol en las barriadas’ llega hoy a Son Gotleu
La Plaza Orson Wells de Son Gotleu acoge hoy desde las 10:00 horas la jornada ‘La Magia del Fútbol en las Barriadas’, actividad está organizada por la Asociación Emilio Sport Plus y la Asociación Deporte para la Igualdad.
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