La Peña Deportiva vence al Manacor con un Manu Salinas decisivo

La Peña Deportiva toma ventaja en la ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Segunda RFEF tras vencer al CE Manacor por 2-1. Los peñistas fueron superiores y resolvieron el encuentro gracias a un inspirado Manu Salinas, que firmó los dos goles locales con dos lanzamientos directos desde el córner.

La Peña arrancó dominando el balón y llevando el peso del juego. El CE Manacor, subcampeón en la fase regular del grupo XI de Tercera RFEF, optó de inicio por un planteamiento más conservador.

La primera ocasión clara llegó en el minuto 5, cuando Ander Montori encontró espacio en el área y obligó a Toni Dols a intervenir para evitar el 1-0.

El guardameta visitante, no obstante, no estuvo tan acertado en la acción que acabaría adelantando a la Peña. En el minuto 17, Manu Salinas ejecutó un saque de esquina desde la izquierda que se envenenó tras parecer tocar en un defensor visitante y acabó colándose en la portería del conjunto mallorquín. Dols, rodeado de jugadores peñistas, no acertó a imponerse en el área pequeña y el balón terminó entrando. El tanto desató la fiesta en las gradas, mientras el cancerbero del Manacor reclamaba una posible falta que el árbitro no consideró punible.

Salinas repite desde el córner

Solo cuatro minutos después, Salinas volvió a hacerlo. De nuevo desde la izquierda, el ariete ibicenco ejecutó otro saque de esquina directo que acabó en el fondo de la red. Esta vez, además, con una parábola todavía más precisa: el balón entró prácticamente por la escuadra para firmar el 2-0.

El doblete, logrado con dos goles olímpicos consecutivos, dejó una imagen tan espectacular como poco habitual en el fútbol. En apenas unos minutos, la Peña puso, momentáneamente, tierra de por medio en la eliminatorias.

Tras el segundo tanto, el equipo dirigido por Ramiro González no se conformó y siguió buscando la portería rival. Los pitiusos trataron de aprovechar el desconcierto de un Manacor aturdido.

Tras el 2-0, la Peña buscó ampliar su ventaja ante un Manacor todavía aturdido. Sin embargo, el conjunto mallorquín fue creciendo con el paso de los minutos y equilibró algo más el duelo antes del descanso, aunque sin generar ocasiones claras ante una defensa local bien ordenada. Con el 2-0 en el marcador, ambos equipos se marcharon al descanso.

El Manacor reacciona tras el descanso

El paso por vestuarios cambió el guion del partido. El Manacor salió con una marcha más y empezó a discutirle el control a la Peña, que tuvo que sufrir más de lo previsto para conservar su ventaja. La eliminatoria seguía abierta y los mallorquines no tardaron en demostrar que todavía tenían mucho que decir.

En el minuto 50, Fernando Expósito recortó distancias con una gran acción individual. El atacante recibió en la frontal del área y conectó un potente zurdazo que superó a Lautaro Callejo.

El 2-1 devolvió la incertidumbre al encuentro. No obstante, el arreón de los visitantes no duró demasiado tiempo y fue la Peña quien se volvió a hacer con la batuta del encuentro.

Con el paso de los minutos, la entidad presidida por Ana María Mateu dispuso de varias oportunidades para hacer el 3-1, pero Dols las desbarató y evitó que los manacorenses regresaran a Mallorca con una desventaja todavía mayor.

Finalmente, el duelo acabó 2-1. Un buen resultado para los peñistas, firmado en un notable encuentro de los de González, aunque con cierto sabor agridulce, ya que la Peña incluso mereció una ventaja mayor.

El campeón balear se decidirá en la vuelta se juega el próximo domingo, 7 de junio, a las 12:00 horas en Na Capellera. El Manacor tiene la ventaja en caso de empate a goles tras la prórroga y se clasificaría (para la final nacional por el ascenso) al haber quedado mejor clasificado en la liga regular de Tercera División balear.