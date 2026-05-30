Fútbol sala
El filial del Palma Futsal jugará la final por el ascenso a Segunda
El equipo de Óscar Tesías derrota de nuevo al Albacete, cierra la eliminatoria con un 5-11 global y ya espera rival
El Illes Balears Palma Futsal B sigue soñando con el ascenso a Segunda División. El conjunto dirigido por Óscar Tesías se clasificó este sábado para la tercera y definitiva ronda del play-off tras imponerse por 3-5 al Albacete FS y cerrar la eliminatoria con un contundente 5-11 en el global.
El filial mallorquín hizo valer la renta lograda en Son Moix (6-2), pero tuvo que competir en una pista complicada ante un rival que salió decidido a apurar sus opciones. Neizan adelantó al Palma B cuando más apretaban los locales, aunque Paco Sanz igualó antes del descanso.
En la segunda mitad, Javi Pérez volvió a poner por delante a los de Tesías. El Albacete, ya con juego de cinco, empató por medio de Javi Sánchez y también respondió al 2-3, que llegó en propia puerta de Mario Sáez, con otro tanto del propio jugador para el 3-3.
El tramo final premió la personalidad del filial balear. Sergi Pérez castigó el portero-jugador para firmar el 3-4 y Gonzalo sentenció poco después con el 3-5 definitivo. El Palma Futsal B estará este lunes en el sorteo de la última ronda, a solo un paso de una hazaña que ya es una posibilidad real.
Ficha técnica
3 - Albacete FS: Domingo Asensio, Diego Gómez, Mario Saez, Roberto Rodríguez y Raul Marín. También jugaron: Paco Sanz, Juanlu Requero, Paco Sanz, Jose Carlos Ruiz, Alejandro Sánchez y Miguel Calero.
5 - Illes Balears Palma Futsal: Manolo, Izan Vargas, Javi Pérez, Gonzalo y Lluís Iglesias. También jugaron: Bubu, Magí, Fabri, Neizan, Valentino, Sergi Pérez, Lucas Trujillo y Juanlu Martínez.
Goles: 0-1, Neizan (min. 9); 1-1, P. Sanz (min. 13); 1-2, Javi Pérez, (min. 24); 2-2, Javi Sánchez (min. 27); 2-3, Mario Saez P.P. (min. 28); 3-3, Mario Saez (min. 28); 3-4, Sergi Pérez (min. 29); 3-5, Gonzalo (min. 30).
Árbitros: César Calvo e Izan Torner. Amonestaron con tarjeta amarilla a Diego Gómez, Juanlu Requero, José Carlos Ruiz y Alejandro Martínez, del Albacete FS; y a Gonzalo, Magí y Lluís Iglesias, del Illes Balears Palma Futsal B.
Pabellón: Pabellón Universitario de Albacete. 500 espectadores. Partido de vuelta de la segunda eliminatoria de los playoffs de ascenso.
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