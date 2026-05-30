El filial del Palma Futsal jugará la final por el ascenso a Segunda

El Illes Balears Palma Futsal B sigue soñando con el ascenso a Segunda División. El conjunto dirigido por Óscar Tesías se clasificó este sábado para la tercera y definitiva ronda del play-off tras imponerse por 3-5 al Albacete FS y cerrar la eliminatoria con un contundente 5-11 en el global.

El filial mallorquín hizo valer la renta lograda en Son Moix (6-2), pero tuvo que competir en una pista complicada ante un rival que salió decidido a apurar sus opciones. Neizan adelantó al Palma B cuando más apretaban los locales, aunque Paco Sanz igualó antes del descanso.

El Palma Futsal B endosó al Albacete un 5-11 en el global de la eliminatoria / Palma Futsal

En la segunda mitad, Javi Pérez volvió a poner por delante a los de Tesías. El Albacete, ya con juego de cinco, empató por medio de Javi Sánchez y también respondió al 2-3, que llegó en propia puerta de Mario Sáez, con otro tanto del propio jugador para el 3-3.

El tramo final premió la personalidad del filial balear. Sergi Pérez castigó el portero-jugador para firmar el 3-4 y Gonzalo sentenció poco después con el 3-5 definitivo. El Palma Futsal B estará este lunes en el sorteo de la última ronda, a solo un paso de una hazaña que ya es una posibilidad real.