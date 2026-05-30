Dols y Buzdea mandan en la tercera cita de la Challenge Pla de Mallorca

Marc Dols (Illes Balears Arabay) y el cadete Alejandro Buzdea Seinaj (Sumistock-In Bike) han sido los grandes protagonistas este sábado en el Trofeu Montuïri, tercera prueba de la Challenge Pla de Mallorca de ciclismo. El primero se ha impuesto en la carrera de Nivel 1 y 2, mientras que el segundo se ha adjudicado la victoria en la prueba de Nivel 3, féminas y cadetes.

Han sido precisamente estas últimas categorías las primeras en competir, sobre una distancia de 49,7 kilómetros. Buzdea cruzó la línea de meta por delante de sus compañeros de categoría Miquel Àngel Vicens Caldentey y Miquel Morlà Mas, que firmaron el mismo tiempo que el vencedor, 1h40’09”, confirmando el gran nivel mostrado por los cadetes en la cita celebrada en Montuïri. Además, el corredor del Sumistock-In Bike reforzó su liderato en la clasificación general de la Challenge en su categoría.

Entre los corredores de Nivel 3, el triunfo correspondió a Manuel Muñoz Ruiz (Mancor de la Vall Club Ciclista), con el mismo tiempo que el ganador, por delante de Pedro Brunet Nicolau (CDC Manacorí), a dos segundos, mientras que Manuel Cambil García (PRCC) completó el podio de la categoría. En la competición femenina, la victoria fue para María Elisa Mejía Cárdenas (Qromia Cycling Club), que superó a Carla Pérez López (Hostal Savoy-Ulevel) y Susana Sevillano Arévalo (CC Costitx).

Marc Dols se impuso en la carrera de Nivel 1 y 2 / Unisport Consulting

Tras la disputa de las tres primeras etapas, Enrique García Díaz (CE Panteras Cycling Team) mantiene el liderato de la clasificación general absoluta de Nivel 3 con solo seis segundos de ventaja sobre Rafael García Fernández.

A continuación se disputó la prueba de Nivel 1 y Nivel 2, con triunfo para Marc Dols, que cruzó la línea de meta con un tiempo de 1h18’59”. El corredor mallorquín superó por escaso margen a Isaac Llufriu Caymaris (Es Port Grup Esportiu), mientras que Roberto Ledesma Estévez (Es Port Grup Esportiu) completó el podio de la etapa, a dos segundos del vencedor. En la clasificación específica de Nivel 2, el mejor fue Josep Riera Ferrer (Artanenc Club Ciclista), que se impuso por delante de Xavier Marí Pizà (Establiments Penya Ciclista) y Joan Barceló Oliver (CE Panteras Cycling Team).

Clasificación general

Tras la disputa de las tres primeras jornadas, la clasificación general absoluta de la Challenge Pla de Mallorca en las categorías Nivel 1 y Nivel 2 queda completamente abierta. Joan Gamundí Adrover (Supermercados Froiz) conserva el liderato con un tiempo acumulado de 3h17’40”, pero aventaja en tan solo un segundo a Martí Mir Recio (Illes Balears Arabay) y en dos segundos a Lluís Borràs Frau (Mancor de la Vall Club Ciclista).

La competición concluirá este domingo en Vilafranca de Bonany con la disputa de la cuarta y última etapa. La carrera para Nivel 3, mujeres y cadetes comenzará a las 8:50 horas y recorrerá 62,6 kilómetros, mientras que los corredores de Nivel 1 y Nivel 2 afrontarán un itinerario de 81,4 kilómetros.

Homenaje a Tomeu Bauzà 'Rodetes' antes de la etapa de Montuïri / Unisport Consulting

Homenaje a Tomeu Bauzà ‘Rodetes’

En el corte de la cinta de la prueba se rindió homenaje a Tomeu Bauzà ‘Rodetes’, entrenador de ciclistas y auxiliar de equipo, una persona muy estimada por el ciclismo mallorquín, que recibió una placa de la organización, entregada por el alcalde de Montuïri, Toni Miralles. El acto contó también con la presencia del director general de Deportes del Govern, Joan Antoni Ramonell, y el presidente de la Federación de Ciclismo de las Illes Balears, Toni Bauzá.