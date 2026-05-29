El Palma Futsal se estrella contra Navarro y cae en el primer asalto del play-off

El Illes Balears Palma Futsal tropezó en el primer asalto de los cuartos de final ante el Quesos El Hidalgo Manzanares. Un gol tempranero, la efectividad manchega y una actuación estelar del guardameta Antonio Navarro obligarán a los de Antonio Vadillo a buscar la heroica a domicilio para forzar el tercer partido de la eliminatoria.

El primer encuentro de cuartos de final en Son Moix comenzó de la peor manera posible para el Illes Balears Palma Futsal. Apenas habían transcurrido dos minutos desde el pitido inicial cuando Álvaro adelantó al Manzanares, castigando un balón a la espalda de la zaga local (0-1). El Palma reaccionó de inmediato volcándose sobre el área rival; Lucão y Piqueras lideraron las primeras acometidas, pero se toparon con una defensa numantina.

Con el paso de los minutos, David Peña, Deivão y Dennis probaron fortuna consecutivamente, con el mismo y frustrante desenlace ante el meta visitante. Cuando más apretaban los mallorquines por restablecer las tablas, el conjunto quesero asestó un zarpazo tremendo con el 0-2, obra de Humberto al conectar una gran volea tras un saque de esquina.

Tras un tiempo muerto solicitado por Antonio Vadillo, el Palma gozó de una doble oportunidad clara en las botas de Fabinho y Machado, pero la consistencia defensiva del Manzanares volvió a imponerse. En los últimos instantes de la primera mitad, Antonio Navarro agigantó su figura con una estirada salvadora para negarle el gol a Alisson Neves. El Illes Balears Palma Futsal se marchaba al descanso con una desventaja de dos goles y con la clara sensación de que el marcador solo se explicaba por la falta de acierto ofensivo local ante la máxima contundencia defensiva de la escuadra visitante.

Segunda parte

En la reanudación, Fabinho y Dennis saltaron a la pista con una marcha más para intentar derribar el muro que el Manzanares había erigido ante su portería. El conjunto manchego, por su parte, tiró de oficio y aprovechó sus posesiones para dormir el partido y arañar segundos al cronómetro.

El premio a la insistencia balear llegó por fin en el ecuador del segundo acto: Lucão desató la locura en las gradas tras batir a Antonio Navarro con un derechazo inapelable que ponía el 1-2. Con Son Moix en plena ebullición, el equipo buscó la épica. Deivão y Fabinho acariciaron el empate, pero el guardameta rival volvió a salir victorioso de ambos duelos, antes de que un nuevo disparo cruzado de Lucão se marchara rozando el poste.

A falta de tres minutos para el bocinazo final, Antonio Vadillo decidió quemar las naves y dio entrada a Alisson Neves con la camiseta de portero-jugador. En la primera circulación del ataque de cinco, Lin exigió una estirada milagrosa de un acertadísimo Antonio Navarro. En la siguiente jugada, el portero volvió a ganarle la partida al veterano ala segoviano.

Pese al tiempo muerto solicitado por Antonio Vadillo en el último minuto para diseñar la estrategia final, la suerte ya estaba echada. En la última jugada del choque, el gol que habría mandado el partido a la prórroga estuvo a punto de materializarse, pero Alisson Neves no logró impactar el balón en boca de gol, certificando la primera victoria de la serie para el cuadro visitante.

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El Illes Balears Palma Futsal viajará a Manzanares para disputar el segundo partido de la eliminatoria, el lunes 1 de junio a las 20:15 horas, con la obligación de ganar para forzar el definitivo tercer partido. De no hacerlo, el conjunto balear pondrá fin a la temporada 2025/26.