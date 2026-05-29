Nuevo dopaje en el trote balear: La yegua Nuambba da positivo en tres sustancias

Un nuevo caso de dopaje azota al trote balear. En esta ocasión, el boletín oficial de la Federació Balear de Trot publicó en su edición de este viernes el positivo de la yegua de tres años Nuambba.

En dicho análisis se le encontraron hasta un total de tres sustancias prohibidas -oripavina, morfina y codeína- en niveles superiores a los permitidos.

Los tres analgésicos encontrados forman parte del grupo de los opiáceos, usados por su alta eficacia en el manejo de diversos tipos de dolor articular, mientras que la codeína también se usa para la tos como antitusígeno.

La representante de los Hermanos Vázquez, bajo el entrenamiento de Toni Caimari, dio positivo tras el control antidopaje realizado el pasado 12 de abril, después de disputarse el ‘Premi Institut de l’Esport Hipic’ en Son Pardo. En esta clasificatoria para el ‘Gran Premi’, finalizó en quinto lugar, donde marcó un crono de 1:17’5.

Ante este resultado se prohibe competir a Nuambba en carrera pública a partir de este viernes, día 29 de mayo, y hasta nuevo aviso, al igual que se suspende a su entrenador de sus licencias federativas. También se abre un expediente disciplinario por falta muy grave tanto a su entrenador como a su propietario, así como se podrá realizar un contraanálisis de la muestra B.