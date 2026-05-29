Luis Blanco: "Nuestro convencimiento para ascender tiene que ser máximo"

Un Luis Blanco confiado pero prudente ha comparecido esta mañana en el Estadi Balear para valorar la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera RFEF ante el Real Jaén, en la que el Atlético Baleares necesita ganar tras el resultado de la ida (2-1). El empate le vale en la prórroga al conjunto blanquiazul al haber quedado por encima en Liga.

"Es el último partido, se decide todo. Estamos preparados, la semana ha ido muy bien. Noto y percibo un convencimiento de que se puede ganar. Como mínimo, vamos a hacer todo lo posible para ganarlo", ha declarado el técnico.

La eliminatoria se decidirá en el feudo blanquiazul, donde el conjunto mallorquín solo ha perdido un partido esta temporada. "Nos tiene que dar tranquilidad el hecho de que se va a decidir en nuestro campo", ha comentado Blanco. "Hay que tener la confianza y la tranquilidad de que si hacemos las cosas muy bien, porque vamos a tener que hacerlo muy bien para ganar, tenemos nuestras opciones para ascender. Tenemos que afrontarlo de esa manera sabiendo que va a ser muy difícil", ha agregado.

El entrenador ha recalcado también la dificultad del encuentro ante los jienenses, que llegan con ventaja tras el resultado del domingo pasado: "Lo podemos visualizar, pero el rival también lo está visualizando. Jugamos contra un gran equipo y va a ser dificilísimo".

Será un partido "emocional", pero Blanco avisa de que tampoco pueden perder la cabeza ni les tiene que poder el ansia: "Ni podemos marcar el segundo antes que el primero ni tenemos que volvernos locos. Pero nuestro convencimiento para ascender tiene que ser máximo. Con cero dudas sobre eso. Tenemos todas las opciones del mundo, la eliminatoria está totalmente abierta".

Al ser preguntado sobre lo que pasó en el playoff del curso pasado ante el Teruel, en el que a los blanquiazules también les valía el empate y terminaron cayendo en el descuento, el técnico ha asegurado que el contexto "es distinto": "Si nos ponemos por delante el escenario puede variar, habrá que saber gestionarlo. Dependerá del momento. Pero lo del año pasado no tiene nada que ver".

Respecto a los jugadores que llegan tocados (Guillem Castell y Víctor Morillo), ha manifestado: "Puede ser que lleguen todos, pero hasta mañana no se valorará porque hay gente que llega justa. Vamos a intentar por todos los medios que todos estén disponibles"

Por último, Blanco ha calificado como "fundamental" el apoyo de la afición, que llenará el domingo los 4.000 asientos del Estadi Balear: "Ha respondido y tiene ganar de vivir una tarde-noche bonita, de celebrar y de transmitirnos su energía".