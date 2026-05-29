Jaume Pol: "Llegados a este punto, ascender es una obligación"

¿Ha visto muchas veces repetido el penalti de Iván López que terminó con el 2-1?

Sí, he visto todo el partido y el penalti es una acción que hemos visto. Tampoco hay que darle mucha más importancia. Es un un lance del partido del juego, sí que es verdad que igual es un poco evitable, pero ya está, no hay que darle más vueltas.

Usted como defensa, ¿cómo ve la acción?

El centro va directamente fuera, pero sí que es verdad que el agarrón existe. Si lo pita bien y si no lo pita, también estaría bien. Hay muchos penaltis de estos que no se pitan, pero si lo pitan tampoco te puedes quejar.

¿Les cambia mucho el ánimo y la manera de afrontar el partido?

No, el ánimo tiene que ser el mismo. Las condiciones no son las mismas, sacar un empate o una derrota cambia mucho porque solo nos vale un resultado, que es ganar. De la otra manera nos valdrían dos, pero el ánimo es el mismo. Es el último partido de la temporada, el más importante y tenemos que afrontarlo a tope.

¿El planteamiento cambia?

Jugando en casa tampoco queríamos especular. Tenemos un modelo de juego bastante claro, que es ser dominadores de la pelota. Ahora tenemos que ser incluso más valientes, pero iríamos a por el partido igualmente.

Si marcan el 1-0, en la prórroga les vale. ¿Irán a por el 2-0 sin especular?

Eso también dependerá de cómo estamos físicamente. Tenemos la prueba del playoff del año pasado, que con el 2-2 nos valía. Jugamos a buscar el tercero y al final nos cayeron cinco. Tenemos que ser inteligentes en ese aspecto.

¿Han recordado mucho lo que pasó el año pasado con el Teruel?

No lo hemos recordado, pero es algo que está en la memoria. Es una situación similar, jugábamos contra otro quinto, el empate nos valía. Eso ya es pasado, pero quieras o no sí que está en la mente.

Ha habido muchos mensajes en las redes sociales de los jugadores.

Sí, estamos motivados. Es bueno poner algo para animar a la afición a que venga a ayudarnos. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea.

¿Hay más motivación o presión?

Ambas. Motivación porque tenemos que darle la vuelta al resultado y tenemos el objetivo ahí. Necesitamos ganar el partido. Entonces, ambas.

¿Subir es una obligación?

Sí, evidentemente sí. Llegados a este punto, obviamente sí.

¿Sería un fracaso no hacerlo?

Sí, se puede decir así. Yo me sentiré muy tranquilo porque he dado todo de mí. Es decir, fracaso, en ese sentido, no. Pero obviamente el objetivo es ascender. Sí, se podría decir fracaso.

¿Cómo califica la temporada?

Nos hubiera gustado ser campeones, pero creo que la temporada ha sido buena porque hemos quedado segundos. En casa somos bastante fiables, pero sí que es verdad que, cuando empieza la temporada, lo que quiero es ser primero y no quiero quedar segundo.

¿Cómo explica el no haber sido campeón?

El Sant Andreu ha sido mejor que nosotros. En el global entre nosotros ha sido 6-2. Entonces, poco más que hay que añadir. Contra rivales de arriba, hemos competido, pero igual no hemos sacado los resultados que teníamos que haber sacado. Los dos partidos contra el Barça, que estaban prácticamente ganados y empatamos los dos. Contra el Alcoyano también empatamos los dos. Ahí nos ha costado un pelín más.

En este tipo de partidos, tiene mucha importancia el aspecto mental, ¿no?

Sí, es primordial. Son partidos de mucha responsabilidad y mucha presión. Por ejemplo, el domingo pasado allí en Jaén había un ambientazo, con 12.000 personas. A algunos jugadores les puede pesar eso, pero tenemos que intentar quitarnos la presión y estar concentrados en lo que pasa dentro del campo. Estoy seguro que si estamos bien a nivel mental y de piernas, sacaremos un buen resultado.

Ha dicho que hay jugadores que les puede pesar el ambiente. A usted, que tiene ya experiencia, ¿le pesa?

No, a mí me gusta. De hecho, ojalá poder jugar cada semana con 10.000 o 12.000 personas. Para mí es un lujo. La semana pasada vivimos un ambientazo allí y ojalá se pueda repetir este domingo también.

Ha jugado en Primera RFEF y ha disputado más fases de ascenso. ¿Este es el partido más importante de su trayectoria?

Diré que sí, porque es el próximo que tengo. Pero cada temporada tiene su partido importante. Está claro que el de esta temporada es este, tanto para mí como para el club.

Ya lo ha mencionado antes, son un equipo muy fuerte en casa. Solo han partido con el Santa Andreu al inicio del campeonato.¿Cómo de importante es el factor campo y el apoyo de la afición?

Será primordial. Cuando el equipo no está del todo fino o estamos cansados, ellos son los que tienen que levantarnos. Es evidente que la afición tiene que dar un paso adelante en ese sentido y el domingo venir a apoyar al equipo. Seguro que si estamos todos a una, las cosas irán bien.

Aunque el domingo habrá lleno, es una pena que esto no haya ocurrido durante todo el curso.

Sí, es evidente. El año pasado igual la gente estaba un poco más enchufada. Este año, es verdad, que el campo muchas veces estaba bastante vacío o más vacío de lo normal. Al final, tampoco podemos pedir nada a nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es intentar tener el equipo lo más arriba posible, y todos los que se quieran sumar, que vengan.

Usted es uno de los capitanes y otro es Andone. Aunque no haya podido jugar, ¿qué importancia tiene en el factor humano que esté siempre ahí animando?

Mucha. Un jugador de su nivel y de su experiencia, aporta mucho al vestuario. Es una pena que dentro del campo no nos pueda ayudar, pero entrena como un animal y eso, al final, eleva el nivel del equipo.

Otro que es muy importante es Jaume Tovar. No ha marcado en el playoff de momento, pero puede que se esté reservando los goles para el domingo.

Sí, ha hecho un temporadón. Ahora igual llega algo más justo, pero ojalá meta los goles este domingo.

Y uno que ha ido de menos a más, con ese cambio de posición, jugando más por dentro, es Moha Keita.

Sí, sabemos que Moha es un jugador peculiar. Necesita un poco más de libertad y sentirse cómodo dentro del campo. Está claro que los jugadores importantes tienen que salir en este playoff este domingo. Es el último partido y no nos podemos reservar nada.

¿Cuál es el nivel de confianza o convencimiento que hay?

Convencimiento, todo. Si no, ya empezaríamos perdiendo el partido. Pero sabemos que nos enfrentamos a un equipo de muchísimo nivel y que nos puso las cosas difíciles. Nos ganó allí 2-1 y ahora mismo, si el partido acaba, ellos son los que ascienden. Entonces, máximo respeto, pero convencimiento al máximo.

Si ascienden, ¿hace alguna promesa?

No soy mucho de prometer. Algo haremos, pero no sé decir el qué. El pelo, obviamente, no me lo toco. Ni de coña. Imposible, el pelo no se toca.

¿Qué mensaje manda a los 4.000 balearicos que habrá aquí el domingo?

Que vengan, les necesitamos. Es el todo o nada. Toda la temporada, desde julio que empezó la pretemporada, esperando este momento. Que vengan a animar, a ayudarnos los 90 minutos o los 120 que dure. Luego ya veremos qué ha pasado. Toda la gente que venga a sumar y seguro que lo sacaremos adelante.