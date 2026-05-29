Iris Mbulito renueva con Azulmarino de la Liga Femenina Endesa

Iris Mbulito seguirá una temporada más en Azulmarino. La exterior nacida en Gran Canaria ha renovado su compromiso con el club balear y formará parte del equipo en su estreno en la Liga Femenina Endesa, después del histórico ascenso logrado la pasada campaña.

La jugadora canaria se convierte en la cuarta pieza que continúa en el proyecto mallorquín, tras las renovaciones ya confirmadas de Alba Torrens, María España Almendro y Carmen Grande. Su continuidad permite al técnico Alberto Antuña mantener a una jugadora importante dentro de su estructura, especialmente por su capacidad defensiva, su intensidad y su dominio en situaciones de uno contra uno.

Mbulito llegó el pasado verano a Azulmarino y no tardó en hacerse un hueco en los planes del entrenador. Durante la temporada disputó 29 partidos, con unos promedios de 4,8 puntos y 4,4 rebotes. Más allá de las estadísticas, su aportación fue clave por su solidez defensiva y por el equilibrio que dio al equipo en una campaña que terminó con el gran objetivo del ascenso.

«Vienen cosas muy bonitas»

Tras cerrar su renovación, Mbulito se mostró muy satisfecha por continuar en el club. «Sinceramente, estoy muy agradecida por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mí una temporada más. Después de lo vivido el año pasado, tenía muchas ganas de seguir formando parte de este proyecto y continuar creciendo junto al equipo», aseguró.

Noticias relacionadas

La exterior, de 1,83 metros, también afronta con ambición el reto de competir en la Liga Femenina Endesa. «Afronto esta nueva temporada con muchísima ilusión, motivación y ganas de trabajar para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy convencida de que vienen cosas muy bonitas y tengo muchas ganas de empezar y de volver a disfrutar junto a la afición, mis compañeras y todo el club», afirmó.