Baloncesto | Liga Femenina
Iris Mbulito renueva con Azulmarino de la Liga Femenina Endesa
La exterior canaria seguirá una temporada más en el club balear tras ser una pieza importante en el histórico ascenso a la máxima categoría
Iris Mbulito seguirá una temporada más en Azulmarino. La exterior nacida en Gran Canaria ha renovado su compromiso con el club balear y formará parte del equipo en su estreno en la Liga Femenina Endesa, después del histórico ascenso logrado la pasada campaña.
La jugadora canaria se convierte en la cuarta pieza que continúa en el proyecto mallorquín, tras las renovaciones ya confirmadas de Alba Torrens, María España Almendro y Carmen Grande. Su continuidad permite al técnico Alberto Antuña mantener a una jugadora importante dentro de su estructura, especialmente por su capacidad defensiva, su intensidad y su dominio en situaciones de uno contra uno.
Mbulito llegó el pasado verano a Azulmarino y no tardó en hacerse un hueco en los planes del entrenador. Durante la temporada disputó 29 partidos, con unos promedios de 4,8 puntos y 4,4 rebotes. Más allá de las estadísticas, su aportación fue clave por su solidez defensiva y por el equilibrio que dio al equipo en una campaña que terminó con el gran objetivo del ascenso.
«Vienen cosas muy bonitas»
Tras cerrar su renovación, Mbulito se mostró muy satisfecha por continuar en el club. «Sinceramente, estoy muy agradecida por la confianza que el club ha vuelto a depositar en mí una temporada más. Después de lo vivido el año pasado, tenía muchas ganas de seguir formando parte de este proyecto y continuar creciendo junto al equipo», aseguró.
La exterior, de 1,83 metros, también afronta con ambición el reto de competir en la Liga Femenina Endesa. «Afronto esta nueva temporada con muchísima ilusión, motivación y ganas de trabajar para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy convencida de que vienen cosas muy bonitas y tengo muchas ganas de empezar y de volver a disfrutar junto a la afición, mis compañeras y todo el club», afirmó.
Internacional en categorías base
La trayectoria de Mbulito habla de una jugadora precoz y con un recorrido muy destacado. Fue la más joven en debutar en la máxima categoría del baloncesto español, con 14 años, 6 meses y 14 días. Formada en las filas del Spar Gran Canaria, ha desarrollado su carrera entre España y Estados Unidos, con etapas en IDK Euskotren, Arizona State University, Long Island University y Azulmarino. Además, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española y se proclamó campeona de Europa sub-20 en Hungría en 2018, torneo en el que fue elegida MVP.
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