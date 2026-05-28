Rafa Navarro asume la secretaría general de la Federació de Futbol de les Illes Balears

La FFIB informa de un relevo en la Secretaría General, cargo que asumirá Rafa Navarro, abogado de formación, con más de una década en ejercicio, y que además fue durante cuatro años gerente del Institut Municipal d’Esports de Palma (IME). Navarro cuenta además con una amplia vinculación al fútbol balear, habiendo sido jugador de clubes como Escolar, Manacor y Ferriolense, además de estar estrechamente ligado al deporte y a la gestión deportiva en Mallorca.

Llorenç Salvà dejará de ejercer como secretario general de la entidad por motivos estrictamente profesionales, con el objetivo de poder continuar al frente de su despacho profesional y centrarse plenamente en su actividad como abogado. Salvà comunicó su decisión al presidente de la FFIB, Jordi Horrach, hace aproximadamente un mes, culminando su etapa en la entidad tras la celebración de la Gala del Centenario de la Federació.

Durante su despedida ante la Junta Directiva, Llorenç Salvà explicó que “me marcho por una razón estrictamente profesional: como muchos de vosotros sabéis, llevo 23 años ejerciendo de abogado y mi despacho necesita ahora mi dedicación a tiempo completo”, agradeciendo además la confianza depositada en él durante esta etapa.

Asimismo, destacó que abandona el cargo “con la conciencia absolutamente tranquila de haber ayudado al presidente a asentar las bases de su proyecto 24-28”, poniendo en valor el crecimiento institucional experimentado por la FFIB en los últimos años hasta “convertir a la FFIB en apenas 2 años en un referente nacional”.

"Desde la FFIB se quiere agradecer públicamente la dedicación, implicación y trabajo desempeñado por Llorenç Salvà durante su etapa como secretario general, así como su compromiso permanente con el fútbol balear y con el crecimiento institucional de la Federación", señala el organismo en una nota.

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El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha querido agradecer personalmente a Salvà “su lealtad, compromiso y enorme capacidad de trabajo”, deseándole “la mayor de las suertes en esta nueva etapa profesional”.