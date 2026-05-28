Kumbulla se defiende de Demichelis: "No entiendo por qué me lo dijo, no me lo merezco”

Marash Kumbulla cumple su palabra y responde a Martín Demichelis. “No tengo nada que reprocharme, hice todo lo que pude para volver; no me lo esperaba y creo que no me lo merezco”, señala el central albanés en declaraciones a Mundo Deportivo.

El jugador cedido por la Roma reacciona después del cruce de declaraciones con el técnico bermellón, quien en la previa del último partido de liga contra el Oviedo señaló que “no sabía nada” de Kumbulla. “De Marash no sé nada. A buen entendedor, pocas palabras. No sé nada y sé mucho”, indicó Demichelis. El central del Mallorca, el mismo día, respondió por Instagram: “No permito que se cuestione mi implicación y mi compromiso profesional. Habrá momento y tiempo para aclararlo, pero ahora todas las fuerzas deben estar centradas en el partido de mañana”.

En la entrevista al medio catalán, el internacional albanés ha remarcado que no se esperaba esas palabras del entrenador: “Llegué a casa y empezaron a llegarme comentarios y noticias, no sabía qué pasaba, pero luego algunos amigos me dijeron lo que había dicho el míster. No entiendo todavía por qué lo dijo, estaba lesionado y no podía entrenar”. Kumbulla se muestra sorprendido con lo sucedido y reitera que no sabe “por qué lo dijo”. “Nunca me había pasado algo así. Me pueden decir de todo, pero que no soy profesional y que no estaba comprometido con el equipo, nunca. Pongo siempre en primer lugar al equipo, si no podía aportar al equipo es porque no podía dar nada”, aclara el defensa.

Kumbulla reconoce que no ha sido una temporada fácil para él y señala que vino “con la mentalidad de ayudar, jugar y competir, pero ha sido muy difícil”. El albanés también se defiende de las críticas de los aficionados que decían que había venido a Mallorca de vacaciones: “La gente se piensa que nosotros no sufrimos. Yo no he salido nada porque estaba triste, tú lo que quieres es aportar, tu vida es jugar al fútbol. Y cuando no lo haces estás mal, claro que no te puedes cerrar en casa las 24 horas, porque si no, no vives. Pero no me apetecía ni salir a cenar”.