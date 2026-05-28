El Illes Balears Palma Futsal inicia el sueño de la liga ante el Manzanares

Empieza la hora de la verdad para el Illes Balears Palma Futsal. Tras asegurar la tercera posición en la liga regular, el conjunto de Antonio Vadillo abre este viernes el play-off por el título en el Palau Municipal d’Esports Son Moix recibiendo al Quesos Hidalgo Manzanares (19:30 horas / LaLiga+). El vestuario balear afronta este decisivo tramo final de la temporada con máxima confianza y con la sensación de llegar en uno de los mejores momentos del curso tanto a nivel físico como mental.

A pesar de los buenos precedentes de esta temporada —victoria por 8-4 en Son Moix, triunfo por 2-6 en los cuartos de final de la Copa de España y empate a dos en la jornada cuatro—, el Palma huye de cualquier tipo de relajación. El Manzanares ha completado una gran campaña, llegando incluso a cerrar la primera vuelta en tercera posición, y ya ha demostrado durante el curso que tiene argumentos suficientes para poner en dificultades a cualquier rival. El conjunto dirigido por Juanlu Alonso destaca por su solidez, dinamismo y capacidad para castigar cualquier pérdida con transiciones ofensivas muy rápidas. Un rival incómodo y competitivo que obligará al Palma a ofrecer su mejor versión si quiere adelantarse en la eliminatoria y proteger el factor pista en este primer encuentro.

La exigencia de un play-off obligará a los de Vadillo a mantener la intensidad y la agresividad competitiva desde el primer minuto. El técnico andaluz es consciente de que si el equipo logra desplegar su máximo potencial tendrá muchas opciones de avanzar, aunque también sabe que cualquier desconexión puede penalizarse al máximo en una serie donde los pequeños detalles marcarán la diferencia.

Para este primer asalto, el Palma tendrá que seguir sobreponiéndose a dos ausencias importantes dentro de su estructura habitual. Mario Rivillos, aquejado de unas persistentes molestias en el pubis, y Luan Muller, pendiente de pasar por el quirófano para someterse a una intervención, están oficialmente descartados para toda la eliminatoria de cuartos de final. Estas bajas obligarán al resto de la plantilla a dar un paso al frente en un momento decisivo de la temporada, confiando una vez más en el apoyo de Son Moix, que volverá a ser clave para empujar al equipo hacia las semifinales.

“La ilusión siempre está ahí, pero tenemos que ir partido a partido” señalaba Antonio Vadillo en la previa del partido de este viernes. El técnico jerezano aseguró que el equipo afronta esta nueva competición “en un buen momento físico y mental” después de una semana que ha servido para descansar y recuperar sensaciones tras unas últimas semanas muy exigentes. El Illes Balears Palma Futsal se enfrenta a un Manzanares del que Vadillo destaca que tienen "variantes, incorporación de portero, balón parado, movilidad y mucho dinamismo”. Aun así, el preparador balear señala que el conjunto mallorquín tiene que "salir a por el partido" poniendo su "ritmo" y "siendo intensos y agresivos".