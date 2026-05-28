Un grupo inversor americano dispara la ambición del Palmer Basket: “Hemos alcanzado un principio de acuerdo con Sage Sports Group”

El Palmer Basket da un paso adelante en su estructura e incorpora a Sage Sports Group en su parcela deportiva. El grupo inversor estadounidense aterriza a la isla para dar un salto de calidad al club a partir de esta próxima temporada: “Hemos alcanzado un principio de acuerdo con Sage Sports Group”, declaraba con ilusión el presidente del club, Vicenç Palmer. “Nos ayudarán a diferenciarnos del resto de equipos de España. Su incorporación al club nos garantiza crecimiento, sostenibilidad y futuro y nos permitirá seguir creciendo tanto dentro como fuera de la pista”. El máximo mandatorio del club anunciaba la alianza tras mostrar su ambición afirmando que “no solo hemos venido a sobrevivir, si no a competir”

Con este acuerdo, el Palmer Basket cede la “planificación y responsabilidad deportiva con un General Manager” a Sage Sports Group, mientras que la parte estructural del club y de la junta directiva sigue intacta. La empresa estadounidense, además, supondrá un apoyo económico al nuevo proyecto del Palmer: “Dotarán de musculo económico al proyecto para aspirar a algo más que salvar la categoría”. Con este impulso, el grupo inversor estadounidense, liderado por Collin Montage y Paul Sabin, se aprovechará de su “red de contactos y experiencia en la NBA” para conformar la próxima plantilla del Palmer Basket.

Sin duda, el futuro del club mallorquín cambia y muestra su máxima ambición de cara a los próximos cursos. “El socio del Palmer Basket tiene que ilusionarse con este proyecto”, señalaba Vicenç Palmer, quien además añadía que “todo el mundo quiere ganar y nuestros aficionados no son diferentes, así que vamos a trabajar para poder ganar”. Es un proyecto a tres años vista, y de lo poco que se sabe del Palmer Basket 2026/27 es que “Joan Feliu es innegociable”. Tanto la figura del entrenador como la del resto de integrantes de la plantilla aún está por definir, aunque “se buscará el talento joven de Europa y América y que crezca aquí” a partir de “una base de datos muy profunda”, remarcaba Juanan Serra, que seguirá como secretario técnico del club.

El Palmer Basket alcanza un acuerdo con Sage Sports Group, aunque durante el último año también ha habido conversaciones con Fibwi Palma para fusionar las proyectos. Con este tema, Vicenç Palmer ha sido tajante: “Es complicado, se necesita mucho tiempo. Hay dos estructuras ya organizadas que se solapan, con espónsors que pueden ser competencia de por medio…es complicado”.

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Sea como fuere, el Palmer da un paso adelante con esta alianza tras una temporada de la que Vicenç Palmer asegura que le ha “desgastado física, emocional y económicamente”. El presidente del club califica de “aprobada” la nota final del equipo en esta Primera FEB en la que han conseguido “mantener la categoría, que era el objetivo”. Aun así, se mostró orgulloso y agradecido de “haber crecido” y “haber vivido todas los momentos vividos” esta temporada.