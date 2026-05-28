Francesc Fullana: "En el Poblense no teníamos en mente llegar hasta aquí"
El centrocampista del conjunto blaugrana, que tiene este domingo la oportunidad de lograr un ascenso histórico a Primera RFEF ante el Águilas, asegura que lo que está haciendo su equipo “tiene un mérito increíble”
Francesc Fullana (Montuiri, 1989) ha sido una de las principales figuras del Poblense esta temporada tras haber llegado en el verano. El centrocampista, máximo goleador de su equipo, aborda lo que ha sido este curso y la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera RFEF ante el Águilas (0-0 en la ida), y admite que no tenían “en mente” llegar hasta esta instancia. El ex del Atlético Baleares, entre otros, tiene experiencia de sobra en este tipo de encuentros y ha llegado a jugar en Segunda División, pero afirma que el de este domingo “es de los más importantes” de su carrera.
¿Esperaba llegar hasta aquí?
Evidentemente no. Éramos un equipo que acababa de subir a Segunda RFEF, con mucha ilusión, una base y un entrenador de la misma categoría que el año pasado. En el Poblense no lo teníamos en mente Tiene un mérito increíble y estamos muy ilusionados por llegar a este final de temporada con opciones de subir a Primera RFEF.
Usted ha jugado varios partidos de estas características, especialmente en el Atlético Baleares. Ha jugado también en Segunda. ¿En qué escala de importancia pone el partido de este domingo en su carrera?
Diría que es de los más importantes de mi carrera. Llevo muchos años jugando a fútbol, pero no es fácil jugar un playoff de ascenso. Es muy complicado, los he jugado sobre todo en el Baleares y también en otros equipos. Esperemos que tanto para el club como para nosotros y para mí que acabe bien.
Es el máximo anotador del equipo, con nueve tantos, y además está en su temporada más goleadora. ¿Es el año en el que más está disfrutando?
Es una de ellas. Evidentemente, cuando las cosas van bien, vas ganando y puedes aportar al equipo como he aportado tanto a nivel de goles y asistencias, siempre es bienvenido. Pero sí, es curioso que en mis últimos años haya podido superar esa marca que tenía en otra temporada. Lo estoy disfrutando, la verdad, con gente que son todos de aquí, de Mallorca, y con personas que llevan muchos años trabajando para intentar estar en una ocasión como esta.
A nivel nacional también se habla del Poblense como la sorpresa. Incluso el periodista Manolo Lama les ha dedicado un vídeo.
Sí, es lo que te da jugar playoffs de este tipo y hacerlo contra equipos históricos como el Numancia. Te da esa repercusión a nivel nacional. Es curioso lo del vídeo con Manolo Lama. Hace que el nombre del Poblense y sa Pobla se conozca en el resto de España.
Usted es un jugador experimentado en estos partidos, ¿qué mensaje transmite de cara al domingo en el vestuario?
Son partidos con muchas emociones, mucho nerviosismo. Sabes que te juegas mucho, pero hay que intentar jugar como lo hemos hecho durante toda la temporada, con esa ambición, esa energía y esa convicción de que aquí en casa somos muy fuertes. Seguro que el empuje de la gente que va a venir el domingo nos ayudará a conseguir el objetivo.
Ha dicho que llegar aquí ya era algo impensable, pero teniendo en cuenta el resultado de la ida, el factor de jugar la vuelta en casa… ¿sería una decepción no ganar el domingo?
Evidentemente. Cuando estás aquí y lo tienes tan cerca… Nosotros pensamos en que lo podemos conseguir, pero solo es un equipo que sube. Lo que podemos decir es que nos vamos a vaciar para conseguirlo. Después esto es fútbol y puede pasar lo que sea, pero vamos a darlo todo e ir con la misma línea que hemos ido durante todo este año, y seguro que tendremos muchas opciones de conseguir el objetivo de subir.
¿Qué tipo de partido se espera?
Creo que va a ser diferente al del Numancia, porque sí que tenían esa necesidad de ir a por el partido. El Águilas no tiene que ir tanto a por el encuentro y puede ser que sea un poco similar al duelo de ida. Aunque creo que, ofensivamente, tanto nosotros como ellos vamos a aportar mucho más. Se pueden dar situaciones más claras de ocasión de gol y que seamos más atrevidos los dos equipos. Puede ser un poco más abierto que la ida.
El factor físico, con el calor que habrá a las 12:00 horas, también puede ser clave. Y usted, con 36 años, lo sigue jugando todo.
Sí, va a ser muy clave. A esa hora aprieta mucho y lo notas físicamente y de piernas. Pero nos hemos preparado para ello toda la temporada, tanto físicamente como mentalmente. Y personalmente, por suerte, me han respetado las lesiones y he podido mantenerme ahí.
El míster ha predicado siempre el mismo mensaje durante toda la temporada. ¿Les ha dicho algo diferente esta vez?
No, ha seguido con la misma línea. Él estaba convencido de que teníamos que ir domingo a domingo porque, a lo mejor, si nos desviábamos hacia otros objetivos, lo pagaríamos caro. Ese ha sido su mensaje y ha servido para llegar hasta aquí, así que no creo que cambie el discurso, sino que es otro partido que queremos ir a ganar y que debemos ganar si queremos subir. Así que vamos a afrontarlo así.
En otras entrevistas ha comentado que fichó por el Poblense para poder estar en casa y, además, es su primer año trabajando de maestro. ¿Pase lo que pase el domingo se quedará aquí?
Cuando fiché fue porque ya llevaba unos cuantos años en la península, pero quería volver a Mallorca y el Poblense me dio esa posibilidad. Encima había subido a Segunda RFEF, una categoría que era atractiva para mí. Pase lo que pase, mi intención es continuar aquí y disfrutando de que el club vaya creciendo. La idea es intentar ayudar al máximo en la categoría que sea.
¿Cómo ha llevado este año compaginar entrenos y trabajo?
Bien, es mi primer año. No es tan fácil, pero estoy muy contento por la oportunidad que he tenido de empezar a trabajar en lo que estudié y también me está ayudando muchísimo a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Sé que el día de mañana el fútbol va a acabar y tendré que empezar a trabajar. Estoy muy agradecido con esta oportunidad.
Se espera que haya 3.000 personas en el estadio el domingo. ¿Qué mensaje manda a la afición?
Seguramente hará calor. Pero es importante que en estos partidos tan igualados, con tanta tensión, tanto nerviosismo que también van a sufrir, nos puedan ayudar en lo que sea. Un pequeño aplauso o un pequeño chillido de ánimo, puede ayudar a que la eliminatoria se decante para nosotros.
¿Se atreve a hacer alguna promesa si ganan el domingo?
No tengo nada pensado. Si conseguimos el objetivo ya será espectacular. Cuando eres joven, con veintipico años, tienes esa promesa un poco más loca en mente, pero ahora no.
