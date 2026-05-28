Fernando Llorente y Toño García ganan el Legends Trophy de pádel en Cap Vermell Country Club

Fernando Llorente y Toño García se proclamaron vencedores de la nueva edición del Legends Trophy de pádel tras imponerse en la final a Xabi Prieto e Iñaki Alaba por 6-4, en una jornada que volvió a convertir a Cap Vermell Country Club en punto de encuentro entre deporte, ocio y turismo de alto nivel.

El torneo, celebrado en las instalaciones deportivas integradas en Cap Vermell Grand Hotel, reunió durante dos jornadas a algunas de las grandes leyendas del fútbol internacional, muchas de ellas ya habituales de esta cita deportiva que se consolida dentro del calendario social y deportivo de Mallorca. Entre los participantes destacados de esta edición figuraban nombres como el Balón de Oro Andriy Shevchenko, Ronald de Boer, Demetrio Albertini, Fernando Llorente, Cristian Tello, Luis Milla o Xabi Prieto, además de los debutantes Javi Martínez, Nacho Monreal y Raúl García.

La competición arrancó el lunes 25 con la celebración del tradicional torneo Pro-am Cap Vermell Legends Trophy, una jornada previa de carácter más distendido en la que participaron leyendas del fútbol, profesionales del pádel, patrocinadores e invitados de Cap Vermell Country Club y Cap Vermell Grand Hotel. La cita sirvió como antesala social del campeonato y permitió reunir a jugadores y asistentes en un ambiente marcado por la convivencia y el deporte. Ya durante la jornada principal, las leyendas del fútbol disputaron el torneo el martes por la mañana con la fase previa y, por la tarde, las eliminatorias finales, en unas instalaciones que volvieron a reunir deporte, espectáculo y ambiente social en torno al pádel.

Iñaki Alaba, Xabi Prieto, Fernando Llorente y Toño García protagonizaron la final del torneo / Cap Vermell Club

El torneo combinó competición y experiencia dentro de uno de los complejos deportivos y hoteleros de referencia en Mallorca, consolidando una fórmula que une deporte, networking y turismo premium en un entorno mediterráneo. El Legends Trophy de pádel alcanza así una nueva edición reforzando el vínculo entre deporte y estilo de vida en Cap Vermell Grand Hotel, que continúa apostando por eventos capaces de reunir figuras internacionales en un entorno vinculado al bienestar, la exclusividad y la experiencia mediterránea.

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Además del componente competitivo, el evento volvió a generar una importante actividad social en torno al complejo de Canyamel, consolidando el posicionamiento de Cap Vermell Country Club como sede habitual de encuentros deportivos vinculados al turismo premium y a experiencias diferenciales en Mallorca.