Danza
Doble subcampeonato nacional para el equipo mallorquín Urbanitzacions Infinity
Las parejas formadas por Martina Triay y Marc García, en categoría alevín, y Gonzalo López y Sofía Ilieva, en categoría cadete, se cuelgan la plata en el Campeonato de España
Sergi Amorós
Gran éxito nacional para la danza mallorquina. El Urbanitzacions Infinity consigue dos segundos puestos en el Campeonato de España de parejas celebrado este pasado fin de semana en Alhaurin de la Torre, Málaga. Martina Tiay y Marc García, en categoría alevín, y Gonzalo López y Sofía Ilieva, en categoría cadete, se alzaron como subcampeones nacionales tras una brillante actuación en un torneo nacional en el que llamó la atención el alto nivel de los participantes.
Las dos parejas del equipo mallorquín se bañaron en plata después de una temporada en la que han tirado de esfuerzo, constancia y mucho trabajo para finalizar el curso por todo lo alto. Sin duda, este subcampeonato supone un gran orgullo para toda la familia que forma el Urbanitzacions Infinity y que los motivará a seguir trabajando y entrenando para mejorar y crecer en este deporte.
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