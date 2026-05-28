Cata, Guijarro, Mariona y Corrales estarán en Son Moix contra Inglaterra

La presencia de las cuatro internacionales mallorquinas y el regreso de Aitana Bonmatí destacan en la lista que la seleccionadora española, Sonia Bermúdez, hizo pública este jueves para los dos últimos partidos correspondientes a la fase de clasificación del Mundial que se disputará en el verano de 2027 en Brasil. Los encuentros son ante Inglaterra -el próximo 5 de junio en Son Moix– e Islandia (el 9 de junio en Reijkiavik. ).

La base de la lista, anunciada por la también mallorquina y exinternacional Virginia Torrecilla, es la habitual en la etapa de Sonia Bermúdez para el momento clave en esta fase de clasificación mundialista, ya que para obtener el billete directo para Brasil 2027 la selección española necesita vencer a Inglaterra y a Islandia.

La portera Cata Coll y la centrocampista Patri Guijarro, ambas del Barça, Mariona Caldentey (Arsenal) y Lucía Corrales (London City) son las cuatro futbolistas mallorquinas que han sido citadas por Bermúdez. Todas repiten con respecto a la última convocatoria y son el principal atractivos para la afición mallorquina, además de la persencia de las ‘Balones de Oro’ Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. La presencia de esta última es la gran novedad, ya que reapareció con el Barça el pasado 3 de mayo tras superar una fractura transindesmal del peroné a nivel del tobillo izquierdo, que sufrió en un entrenamiento en Las Rozas con el equipo nacional el pasado noviembre.

España es segunda en un grupo que comparte también con Ucrania, sumando ahora mismo 9 puntos, mientras que Inglaterra ocupa la primera plaza, la única que otorga el billete directo, con un pleno de 12 puntos en las cuatro jornadas disputadas hasta la fecha. La única derrota de la selección fue precisamente ante las inglesas el pasado mes de abril (1-0), por lo que las españolas deberán ganar los dos partidos restantes si quieren evitar la fase de 'play-off'.