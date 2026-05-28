CaixaBank y el Comité Paralímpico Español presentan el programa ‘Nuestra Próxima Estrella’ 2026

CaixaBank y el Comité Paralímpico Español han presentado hoy el proyecto "Nuestra Próxima Estrella" 2026, iniciativa que tiene como objetivo detectar, apoyar y captar a niños y jóvenes con talento para que se incorporen al deporte paralímpico.

El acto, que ha tenido lugar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, ha contado con la presencia de María Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de CaixaBank; Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español; Sara Andrés, atleta paralímpica y protagonista de la serie promocional de esta edición del programa, y varios deportistas con discapacidad participantes en ‘Nuestra Próxima Estrella’.

La jornada se ha inaugurado con las declaraciones institucionales de Francisco Botía. Para Botía “este es uno de los proyectos más bonitos e ilusionantes del CPE porque en él hablamos de futuro. Hablamos de cumplir los sueños de muchos niños y jóvenes con discapacidad que quieren triunfar en el deporte paralímpico, pero también de igualdad de oportunidades, inclusión y cambio de la percepción social hacia las personas con discapacidad”.

“Con la ayuda de CaixaBank, queremos conseguir que el deporte paralímpico llegue a todos los hogares para que ningún niño se quede sin practicarlo. Con su esfuerzo y nuestro apoyo, ellos serán nuestras próximas estrellas”, ha asegurado.

Posteriormente han tomado la palabra Carla Santos García, Manuel Serrano Bermúdez y Fernando Donaire Rodríguez. Todos ellos han explicado en primera persona, en el coloquio moderado por la periodista Almudena Rivera, sus historias de superación personal, cómo llegaron a ‘Nuestra Próxima Estrella’, qué pensaban antes de implicarse y cómo les ha cambiado la vida después de esta experiencia. Todos ellos han coincidido en destacar la importancia de acercar el deporte paralímpico a los niños y jóvenes con discapacidad y en la necesidad de acompañarlos desde la base hasta la élite.

Imagen del acto de presentación de 'Nuestra Próxima Estrella' 2026 / Jose Irun

Tras el coloquio se ha proyectado el nuevo vídeo de la serie vinculada a ‘Nuestra Próxima Estrella’. CaixaBank ha acompañado el proyecto desde su creación con distintas campañas audiovisuales. Empezó con la serie ‘Inicios’, protagonizada por los deportistas paralímpicos Fiona Pinar, Nil Riudavets y Emma Feliu. En el marco de esta presentación, CaixaBank ha lanzado el vídeo conceptual de la segunda temporada, denominada ‘Retos de una estrella’, protagonizada por la atleta paralímpica Sara Andrés.

Sara Andrés, presente en la jornada, también ha tomado la palabra para valorar su participación en este proyecto. Andrés ha declarado que “formar parte de la serie ha sido una experiencia estupenda. Estoy muy orgullosa de que entidades tan potentes como CaixaBank crean en nosotros y, sobre todo, que den oportunidades a gente recién llegada a una discapacidad o que la tiene de manera crónica”.

La atleta también ha destacado que “poner en contacto a personas experimentadas con quienes acaban de llegar al deporte es muy positivo para la evolución del deporte paralímpico”.

La jornada se ha clausurado con las palabras de María Luisa Martínez Gistau, quien ha afirmado que “para CaixaBank, el patrocinio del deporte paralímpico va mucho más allá del apoyo deportivo: es una palanca de transformación social. Creemos en el deporte como un vehículo para construir una sociedad más inclusiva, donde el talento, el esfuerzo y la superación estén por encima de cualquier barrera”.

En este sentido, Martínez Gistau ha añadido que “el programa deportivo ‘Nuestra Próxima Estrella’ es una oportunidad para que niños y jóvenes con discapacidad descubran el deporte y puedan iniciar un camino hacia el alto rendimiento”.

Proyecto Nuestra Próxima Estrella

Este programa busca acercar el deporte paralímpico a personas con discapacidad que aún no lo practican y facilitar que muchos de los participantes puedan formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras ediciones de los Juegos.

Para acceder a él, las personas interesadas deben rellenar un formulario online indicando sus características, habilidades y gustos. Posteriormente, se les invita a participar en alguno de los drafts que el programa organiza cada año, donde realizan pruebas y juegos para detectar sus capacidades y orientarles hacia los deportes donde puedan desarrollar su máximo potencial.

Una vez elegida su modalidad favorita, el programa les ayuda de forma personalizada a encontrar un club donde entrenar regularmente y progresar hacia el alto nivel.

El acto de este miércoles ha servido también para presentar el calendario de drafts de 2026, que contará con cuatro paradas por la geografía española: Valladolid (31 mayo), Madrid (3 octubre), Barcelona (24 octubre) y Vecindario, en Gran Canaria (21 noviembre).

Desde su creación en 2021, en esta iniciativa del Comité Paralímpico Español patrocinada por CaixaBank han participado ya 2.145 personas, más de un millar de ellas tras la incorporación de la entidad financiera en 2025. Además, el número de licencias federativas de personas con discapacidad ha aumentado un 15%.

Imagen del acto de presentación de 'Nuestra Próxima Estrella' 2026 / Jose Irun

Pionero programa de difusión y visibilidad

Uno de los objetivos del patrocinio de CaixaBank desde su vinculación con el Comité Paralímpico Español en 2019 ha sido dar visibilidad al deporte paralímpico y normalizar la discapacidad desde la base.

Para ello, la entidad financiera complementa el patrocinio con campañas de difusión y acciones dirigidas especialmente a los más jóvenes, con el objetivo de romper prejuicios y generar referentes.

En esta ocasión, CaixaBank ha lanzado una iniciativa pionera consistente en utilizar las pantallas digitales de sus oficinas retail en España para difundir la campaña. Actualmente, la entidad cuenta con cerca de 3.000 pantallas digitales de gran formato, el mayor parque de difusión digital del sector financiero.

Además, durante un fin de semana de junio, las pantallas exteriores de las oficinas comunicarán exclusivamente este contenido para incentivar la participación y dar visibilidad al proyecto deportivo.

Compromiso con la diversidad y la inclusión en el deporte

Para CaixaBank, el patrocinio deportivo es una herramienta estratégica que transmite valores como el liderazgo, el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

Por este motivo, en 2016 la entidad apostó por el patrocinio del deporte paralímpico para fomentar la inclusión y reafirmar su compromiso con la diversidad. El primer acuerdo fue como patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), impulsando el baloncesto en silla de ruedas masculino y femenino.

Posteriormente, en 2019, CaixaBank se convirtió en patrocinador del Comité Paralímpico Español, colaborando activamente a través del Plan ADOP mediante becas destinadas a la preparación de deportistas paralímpicos españoles.

A través del patrocinio del CPE, del Equipo CaixaBank de Promesas Paralímpicas de Triatlón, de la FEDDF y del programa de esquí para personas con discapacidad en Sierra Nevada, la entidad financiera refuerza su compromiso con el deporte paralímpico y con la difusión de sus valores en la sociedad.

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Por todo ello, CaixaBank está considerada una de las marcas más relevantes del deporte paralímpico en España, según el barómetro de patrocinio deportivo elaborado por SPSG Consulting.