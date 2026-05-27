Rivillos dice adiós al Palma Futsal: una leyenda eterna en Son Moix

Mario Rivillos pondrá punto y final a su etapa como jugador del Illes Balears Palma Futsal a final de curso. Este viernes, en Son Moix, vivirá uno de sus últimos partidos en casa ante el Manzanares, en el primer partido de cuartos de final. El ala español cierra un ciclo de cuatro temporadas vistiendo la verde pistacho en el que ha dejado huella con goles, liderazgo y una mentalidad competitiva ejemplar. Su próximo destino, aunque no es oficial, es el todavía llamado Movistar Inter.

Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Levante UD FS, Rivillos asumió el reto de ser uno de los líderes de aquel ‘EuroPalma’ y se convirtió, desde el primer día, en una referencia para el equipo. El ala nacional, se marcha siendo, junto a Carlos Barron y a Luan Muller, el jugador con más títulos en la historia del Palma Futsal. Además, con la última corona continental, el madrileño se convirtió en el jugador con más UEFA Futsal Champions League de la historia con un total de 5 títulos (Inter 2017; Barça 2020; Palma 2023, 2024 y 2025).

Nacido en Torrejón de Ardoz el 13 de diciembre de 1989, Mario Rivillos llegaba al Palma después de una brillante trayectoria en el fútbol sala español y europeo. Considerado uno de los mejores alas del mundo, el torrejonero aterrizaba en Palma con un extraordinario palmarés y con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel.

No tardó en demostrarlo porque, en su primera temporada como palmesano, Rivillos fue clave en la consecución de la UEFA Futsal Champions League de la temporada 2022/23. Con su capacidad goleadora y su experiencia en la competición continental, el ala se encargó de anotar el penalti decisivo que cambió la historia del Illes Balears Palma Futsal. A partir de ahí, ha sido pieza fundamental de un Palma que ha destrozado todos los registros en Europa, siendo el primer club en levantar tres títulos consecutivos y firmar la racha histórica de más partidos seguidos sin conocer la derrota en la competición (30).

Rivillos celebra el penalti que certíificó la primera Champions del Palma. / Palma Futsal

Más allá de los goles, Rivillos también ha destacado por su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Su profesionalidad, exigencia y compromiso le han convertido en un ejemplo para los futbolistas más jóvenes del vestuario. Con una trayectoria llena de éxitos, el torrejonero ha aportado experiencia y personalidad a un equipo en constante reconstrucción.

Durante su etapa en el club, ha conseguido seis títulos: tres UEFA Futsal Champions League (22/23, 23/24 y 24/25) y tres Intercontinentales (23/24, 24/25 y 25/26). Además de los subcampeonatos de Copa de España (24/25) y Supercopa (25/26).

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Pero, más allá de los goles y de los títulos, el ala madrileño deja una huella imborrable. Sus carreras, sus arengas, sus goles y sus celebraciones ya forman parte de la historia del club. Ahora, después de completar una de las etapas más exitosas jamás vividas por el Illes Balears Palma Futsal, Mario Rivillos dice adiós dejando tras de sí una etapa irrepetible y un legado imborrable en Son Moix.