Rafa Mir, en tiempo de descuento: el jugador se enfrenta a 10 años de cárcel por la violación de una joven en su casa de Bétera (Valencia)

El jugador de fútbol Rafa Mir afronta, esta semana, el partido más complicado de su vida que puede marcar su futuro y, por extensión, el posible devenir de su carrera deportiva los próximos años. Se enfrenta a diez años de cárcel por violar y agredir a una joven en su casa de Bétera.

La Sección Cuarta de la Audiencia de València juzga, este jueves, al jugador Rafa Mir, pero también al futbolista Pablo Jara, quien se enfrenta a una petición de cárcel de tres años por agresión sexual. Los dos, según relata el Ministerio Público, conocieron a dos chicas en una discoteca de València la noche del 31 de agosto de 2024 y acabaron en casa del jugador, por entonces valencianista.

Tras cerrar el local de ocio, los cuatro y un quinto amigo, tomaron un taxi para seguir la fiesta en la vivienda que el jugador, entonces cedido al Valencia CF, tenía en Bétera. Al llegar, el futbolista y una de las chicas mantuvieron relaciones sexuales consentidas mientras los otros dos hombres se bañaban en la piscina con la otra mujer.

Cuando Rafa Mir salió de mantener sexo con la chica, vio a la segunda sentada en la zona de piscina, la cogió en brazos y la lanzó al agua vestida. Una vez dentro, según relata la Fiscalía, el jugador la cogió fuertemente y, con ánimo libidinoso, la obligó a besarle agrediéndola sexualmente pese a los intentos de la chica de apartarse de él. La joven salió de forma apresurada de la piscina con la intención de marcharse a su casa y llamando por teléfono a su padre para que fuera a por ella.

"Sois una niñatas, piraos"

La víctima, ya en la calle, se dio cuenta de que se había dejado el bolso y regresó a por él. En ese momento, Rafa Mir, de nuevo con ganas de satisfacer sus deseos la cogió con fuerza y la obligó a meterse en el cuarto de baño donde volvió a agredirla sexualmente mientras lloraba y decía que quería marcharse, logrando la víctima zafarse del jugador y conseguir salir del baño.

La primera chica, tras haber mantenido relaciones consentidas con Mir, acudió a la piscina donde se bañó, momento que fue aprovechado por Pablo Jara para agredirla sexualmente, mientras la joven le decía que no quería y que la dejara en paz. Salió de la piscina y, al dirigirse a la cocina, escuchó ruidos en el cuarto de baño donde estaba Rafa, mirando cómo salía su amiga llorando, con un gran ataque de ansiedad. La amiga fue tras ella para tranquilizarla, siendo seguidas por Jara, quien empujó a una, la tiró al suelo y le propinó un puñetazo en la cara mientras le decía: “Sois unas niñatas, piraos”.

El jugador le quitó la toalla que llevaba y las echó a la calle, dejando a una de ellas semidesnuda. Un vecino que pasó por la zona vio a las dos chicas y avisó a los agentes de seguridad de la urbanización y estos a la Policía Local de Bétera.

Petición de puerta cerrada

La Fiscalía ha pedido al Tribunal que, previa audiencia de las partes, se acuerde que todo el juicio o parte de él se celebre a puerta cerrada para proteger a las víctimas de ambas agresiones sexuales

Para Rafa Mir se solicita, por parte de la acusación pública, un total de 9 años de cárcel por agresión sexual y 1,6 años por un delito de lesiones. También una orden de alejamiento de la víctima a 500 metros durante 13 años y la prohibición de trabajar o realizar actividades con menores por espacio de ocho años.

Jara se enfrenta a tres años de cárcel por agresión sexual y multa de 1.350 euros, así como orden de alejamiento de la joven a 500 metros por espacio de cinco años y medio.

Por último, la Fiscalía pide que Rafa Mir indemice a su víctima con 64.000 euros y Pablo Jara le abone a la agredida 6.280 euros por las lesiones y daños morales causados.

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Tal y como ha publicado Levante-EMV, Rafa Mir niega todos los hechos y su abogado, Jaime Campaner, solicitará la libre absolución para el jugador cartagenero.