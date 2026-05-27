El Poblense y el Atlético Baleares, fiebre por ascender a Primera RFEF

Es el gran fin de semana del fútbol mallorquín. El Poblense (domingo, 12:00 horas) y el Atlético Baleares (domingo, 19:00 horas) están a tan solo un partido de poder ascender a Primera RFEF. Tanto el Camp Municipal de Sa Pobla como el Estadi Balear se preparan para crear un ambiente histórico en una cita para el recuerdo ante el Águilas y el Real Jaén, respectivamente. De hecho, en ambos partidos se ha organizado un gran recibimiento al equipo y una Fan Zone con música para caldear el ambiente antes de la final.

Si se pregunta a Miquel Molondro y Óscar Troya en agosto del año pasado dónde se imaginaban estar a estas alturas de la temporada, lo más probable es que ninguna de las respuestas que pudieran dar sería la de estar jugando la final de los play-off de ascenso a Primera RFEF. No es ninguna sorpresa que el rendimiento del Poblense ha superado las expectativas iniciales, pero en Sa Pobla se han encargado de demostrar durante toda la temporada que sus resultados no han sido fruto de la casualidad, si no del trabajo bien hecho desde temporadas anteriores. El equipo pobler, después del empate de la ida (0-0) se encuentra a tan solo un partido del sueño de ascender y con todo por decidir ante su gente, que no le va a fallar.

El Águilas visitará Sa Pobla, un pueblo que vive un sueño y que se viste de gala para albergar uno de los partidos más importantes de la historia del club. Con la bandera del Poblense presidiendo el balcón del Ajuntament, los vecinos poblers -que también tienen colgada su bandera del equipo en sus casas- viven con ganas e ilusión los días previos a la final. Tanto es así, que el club, que puso las entradas a la venta este lunes, ya ha vendido alrededor de medio millar de localidades y espera rozar el lleno con cerca de 3.000 personas en el Municipal, aunque se prevé que 300 de esos espectadores sean aficionados del Águilas.

Se espera un ambiente de lujo en Sa Pobla y es por ello que la entidad azulgrana ha organizado un gran recibimiento al equipo antes del partido. Con los jugadores del fútbol base como grandes protagonistas, el Poblense cuenta con una grada de animación con más de 150 personas que se encargarán de motivar y animar el ambiente antes y durante el partido. Las entradas para el enfrentamiento siguen a la venta y los socios las pueden comprar de forma presencial en las oficinas del club hasta el viernes de 17:00 a 20:00 horas por un precio de 10 euros, mientras que online solo se vende la entrada general por 20 euros.

Por su parte, el Atlético Baleares sigue construyendo su ascenso y afronta la eliminatoria ante el Jaén en el mejor momento de la temporada. El equipo blanquiazul ha vivido un curso meteórico en el que ha ido de menos a más y en el que ha demostrado todo su potencial y merecimiento para subir de categoría. El de este fin de semana, lógicamente, no es un partido más, es un choque en el que la institución balearica puede volver a ser de Primera RFEF después de dos temporadas.

A pesar de la derrota (2-1) en la ida de la final, el Atlético Baleares confía en dar la vuelta a la eliminatoria ante el Real Jaén este domingo a las 19:00 horas. El Estadi Balear acogerá un duelo trascendental en el proyecto balearico y en el que querrán culminar la gran temporada con el ascenso. Para ello, la afición se ha volcado con el equipo y ya ha agotado todas las entradas disponibles para la final. Más de 4.000 personas se citarán ante la historia, 400 de ellas del Jaén. El Atlético Baleares llenará el campo para intentar ser, de nuevo, equipo de Primera RFEF, en la que ya militó en las temporadas 21/22, 22/23 y 23/24. Es por ello por lo que el club ha organizado un recibimiento a los jugadores en la previa, para que sientan el calor y el apoyo de su gente antes del partido más importante de la temporada.

Además, la institución ha montado una Fan Zone con un DJ en el interior del estadio para que los aficionados balearicos se junten en la previa del enfrenamiento y hagan ambiente antes del partido. Sin duda, el Estadi Balear se vestirá de gala para una de esas grandes tardes en la que la gente vibrará, animará y vivirá con sus jugadores una final para volver a jugar en la tercera categoría nacional.