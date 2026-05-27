Chadi Riad, del Atlético Rafal al Mundial con Marruecos

El mallorquín Chadi Riad jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El central del Crystal Palace inglés, nacido en Palma y formado en la cantera del Atlético Rafal y del Mallorca, ha sido incluido en la lista de convocados de la selección de fútbol de Marruecos en la que también figuran otros jugadores de LaLiga como los béticos Ez Abde y Sofyan Amrabat y el centrocampista del Girona, Azzedine Ounahi.

El seleccionador del combinado africano, Mohamed Ouahbi aseguró este lunes que tratarán de emular lo conseguido en Catar 2022, cuando alcanzaron las semifinales antes de ser eliminados por Francia. Marruecos estará enmarcado en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia.

Este es un premio para Riad, que ha estado castigado por las lesiones en los últimos años después de una trayectoria prometedora. Nacido en Palma el 17 de junio de 2003, fichó por el Mallorca en benjamines tras iniciarse en la Escoleta del Atlético Rafal. En infantiles jugó cedido en el San Francisco y en su etapa cadete, cuando decidió no renovar por el interés, entre otros equipos, del Barcelona, dejó de jugar con el club bermellón, aunque siguió siendo convocado por las selecciones inferiores de Marruecos.

Tras firmar con los azulgrana comenzó en el juvenil B, siendo cedido en su segundo año en esa categoría al Sabadell (División de Honor juvenil). Curiosamente, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el primer arlequinado en Segunda División (17 años). Regresó al juvenil del Barça y se incorporó al División de Honor juvenil, jugando en Primera RFEF con el Barça B.

Llegó a debutar en Primera bajo los órdenes de Xavi Hernández en la temporada 2022/23 en un partido contra Osasuna, entrando en el campo en el minuto 89 en sustitución de Pedri.

En la 2023/24 recaló en el Betis en busca de minutos y aprovechó la oportunidad con creces. Su rendimiento en el conjunto verdiblanco fue más que notable y fue de los mejores centrales de la Liga, lo que despertó el interés de la Premier League.

El Crystal Palace, que este miércoles disputa la final de la Conference League ante el Rayo Vallecano, apostó por el mallorquín y le fichó por 15 millones en el verano de 2024. Sin embargo, su calvario con las lesiones no le ha permitido tener continuidad deseada. De hecho, en el pasado mercado invernal la dirección deportiva del Mallorca para que tuviera los minutos que se le negaban en Inglaterra, pero la operación no fructificó.

Selección de gran nivel

El zaguero del PSG Achraf Hakimi y el madridista Brahim Díaz, también nacidos en España, comandarán a los 'Leones del Atlas'.

Otros viejos conocidos de la afición española como el exportero del Sevilla Yassine Bounou 'Bono', ahora en las filas del Al Hilal, o el defensa Nayef Aguerd, actualmente en el Olympique de Marsella y que jugó en las filas de la Real Sociedad, también han recibido la llamada, igual que el futbolista del Manchester United Noussair Mazraoui.

En cambio, no aparecen en la convocatoria jugadores como el delantero del Rayo Vallecano Ilias Akhomach, el atacante Youssef En-Nesyri, ahora en el Al-Ittihad, o el centrocampista del Bayer Leverkusen Eliesse Ben Seghir.

--CONVOCATORIA DE MARRUECOS.

PORTEROS: Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal) y Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

DEFENSAS: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Chadi Riad (Crystal Palace), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Redouane Halhal (Montpellier) e Issa Diop (Fulham).

CENTROCAMPISTAS: Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona FC), Bilal El Khannouss (Stuttgart) e Ismaël Saibari (PSV Eindhoven).

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DELANTEROS: Ez Abde (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (RC Estrasburgo) y Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).