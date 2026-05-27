El Barcelona negocia con el Newcastle el fichaje de Anthony Gordon

Para el Fútbol Club Barcelona, Antonhy Gordon sirve para sustituir a Robert Lewandowski y a Marcus Rashford. Prácticamente su carrera formativa la desarrolló como extremo y en la élite ha empezado a ejercer de delantero centro. No es extraño, por tanto, que el club azulgrana negocie el fichaje del delantero del Newcastle United, una de las revelaciones de la temporada europea. Con el jugador ha alcanzado un acuerdo; con el club inglés, que estudia la oferta, aún no.

Lewandowski ya se ha ido, y Rashford termina su cesión el 30 de junio. Su continuidad costaría al club 30 millones de traspaso al Manchester United pero la ficha es de categoría de estrella internacional. Rashford ha relanzado su cotización durante su etapa en el Barça, hasta el punto de que ha vuelto a la selección. Donde se encontrará a Gordon, quien ya estuvo en la Eurocopa de 2024, a diferencia de Rashford. Sólo jugó un minuto. Sustituyó a Phil Foden ante Eslovenia.

Recambio de tres

El fichaje de Gordon que Deco negocia con el Newcastle rebaja la presión por la conocida necesidad del Barça en contratar un par de delanteros ante la ausencia de Lewandowski, la incertidumbre de Rashford y en previsión de que Raphinha pueda pasar otra campaña salpicada por las lesiones, máxime después de la disputa del Mundial.

El problema, como siempre, reside en el precio. El Barça no anda para dispendios como los que firmaba Josep Maria Bartomeu, y el Newcastle no tiene ninguna necesidad de dinero desde que es propiedad de un fondo de Arabia Saudí de infinita riqueza. Es más, clubes ingleses, como el Liverpool serán mejor postores que el Barça. Dícese el Liverpool porque anda buscando un delantero por la marcha de Mo Salah y porque se sabe que Gordon es un fan incondicional de los rojos.

Anthony Gordon celebra un gol con Dan Burn en el duelo entre el Newcastle y el Tottenham Hotspur. / ADAM VAUGHAN / EFE

De rojo y de azul

Nació en la ciudad (el 24 de febrero de 2001) y dio sus primeros pasos con el Liverpool hasta que le echaron de niño. Fichó por el Everton, y creció vestido de azul. Y de azul se consagró al debutar con 16 años en el primer equipo. En un partido de la Europa League frente al Apollon de Limassol, de Chipre. No es fácil, ni mucho menos, ser delantero en Inglaterra por la incesante búsqueda de los clubs en el extranjero y esperó dos años en disfrutar del siguiente partido. El tercero vino a continuación, y el cuarto y el quinto tardaron menos.

A pesar de que Gordon fue internacional en todas las categorías, el debut en la selección absoluta se demoró hasta marzo de 2024. Ya era un jugador consolidado en el Newcastle, que había aprovechado la época de la grave crisis económica del Everton para llevárselo por 45 millones de euros en el mercado de invierno 2022-23. El punto de partida no es ese ni mucho menos en la negociación, sino que se acerca al doble. El Barça desearía cerrar la operación antes de que comience el Mundial.

235 millones en tres delanteros

Gordon ha marcado 10 goles (cuatro al Qarabag, en apenas 45 minutos) y ha dado 2 asistencias en los 12 partidos que ha disputado el Newcastle en las Champions. Antes de ser eliminado por el Barça, que le atomizó en el Camp Nou por 7-2 tras el 1-1 de la ida. Gordon marcó el gol de los urracas en el duelo inaugural de la liguilla (1-2) ejerciendo de delantero centro.

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"El Barcelona es el mejor equipo al que me he enfrentado en este deporte", reconoció Gordon tras el primer partido. Es fácilmente imaginable lo que sintió después del tercero. Los números en la Premier fueron peores (26 partidos y 8 goles). El Newcastle ha terminado 12º en la Premier. La responsabilidad se debería repartir entre los tres compañeros de la delantera, que costaron 204 millones de libras esterlinas (más de 235 millones de euros) entre el sueco Anthony Elanga (61,4), el alemán Nick Woltemade (85) y el congolés Yoane Wissa (57,7).