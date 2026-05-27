El Azulmarino renueva a su base Carmen Grande

El Azulmarino continúa confeccionando su plantilla para jugar la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa. Tras las renovaciones de María España y Alba Torrens, ahora es el turno de Carmen Grande. La base disputará así su segunda temporada en la isla, convirtiéndose en una pieza clave de la histórica plantilla que defenderá los colores de la elástica azulona en la primera temporada del club en la máxima categoría.

Los guarismos avalan la calidad de Grande. En sus cuatro cursos en la NCAA, la jugadora superó los 1000 puntos anotadosy asistió en más de 800 ocasiones. Desde su debut como profesional, la madrileña ha militado en varios equipos de la élite del baloncesto español: Estudiantes, Baxi Ferrol, Casademont Zaragoza, Cadi La Seu y Hozono Global Jairis. Durante sus años compitiendo en el máximo nivel, además, llegó a disputar tres ediciones de la EuroCup. Por otra parte, en terreno nacional estrenó su palmarés con dos Copas de la Reina.

En la temporada 2025/26, decidió apostar por el proyecto de Azulmarino, consiguiendo ganar la Liga Challenge y convirtiéndose en la máxima asistente. La base premedió un total de 3’9 puntos, 3’2 rebotes, 4’8 asistencias y 9’2 de valoración en los 29 partidos que jugó.

“Me siento muy feliz de poder seguir construyendo junto a un proyecto como este, de continuar poniendo cimientos para poder llevar al Azulmarino y al baloncesto balear por los pabellones de más alto nivel nacional. Estoy agradecida por la confianza depositada en mí y por las ganas que se me han transmitido para seguir evolucionando a todos los niveles”, comentó Grande con motivo de su renovación.

“Creo que todos tenemos los pies en la tierra y somos conscientes de lo complicada que es la Liga Femenina Endesa. Siento que estamos listas y trabajando para dar nuestra mejor versión, poder competir absolutamente todos los encuentros y hacerlo con nuestra identidad: con el esfuerzo y trabajo que nos respalda. Creo que va a ser una temporada ilusionante para el baloncesto balear y estoy agradecida de formar parte de ella”, zanjó la madrileña.