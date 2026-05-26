Rafa Nadal, Pep Guardiola, Abdón Prats y Rudy Fernández lideran una nueva edición solidaria de The Battle of Stars en Mallorca

Con Rafa Nadal, Pep Guardiola, Abdón Prats y Rudy Fernández como grandes referentes de una edición repleta de estrellas, The Battle of Stars regresa a Mallorca consolidada como una de las grandes citas solidarias del deporte internacional. Del 10 al 12 de junio, los campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera reunirán a leyendas de distintas disciplinas con un objetivo común: apoyar la investigación contra la ELA y la esclerosis múltiple.

Todo un clásico del deporte regresa por quinto año consecutivo a los imponentes campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera con una nueva edición de The Battle of Stars, una competición que volverá a reunir en Mallorca a grandes nombres del deporte y la sociedad en favor de una causa solidaria.

Entre los participantes confirmados para el torneo, que se disputará entre el miércoles 10 y el viernes 12 de junio, destaca la presencia del mejor deportista mallorquín de todos los tiempos, Rafa Nadal, acompañado por algunas de las grandes leyendas del fútbol internacional, coincidiendo además con el inicio del Mundial de fútbol. Figuras de la talla de Pep Guardiola, Jhon Riise, Paco Jémez, Fran González, Alain Boghossian, Álvaro Morata, Pepe Reina, Roberto Donadoni, Luis Milla, Abdón Prats, Gianfranco Zola, Mauro Tassotti, Julio Salinas o Javier Clemente competirán por el triunfo en un torneo marcado por su carácter solidario.

Más allá del fútbol, The Battle of Stars contará también con la presencia de grandes campeones internacionales de otras disciplinas, como el baloncestista palmesano Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español; el doble campeón de Wimbledon Andy Murray, el campeón del mundo de balonmano Christian Schwarzer, la piloto española Cristina Gutiérrez o el noruego Johannes Klæbo, considerado uno de los mejores esquiadores de fondo de la historia.

La cita se completará con personalidades del mundo de la moda, el entretenimiento y la tauromaquia como Verónica Mengod, Laura Matamoros, Pepín Liria, la influencer Paddy Noarbe o Liz Emiliano, vigente campeona del torneo, además de varias sorpresas aún por anunciar.

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Todo ello en un escenario inmejorable como Pula Golf Resort, que más de 30 años después de su inauguración y tras el prestigioso rediseño realizado a principios de siglo por el doble ganador del Masters José María Olazábal, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del golf internacional, reconocido por los World Golf Awards como «Mejor destino de golf emergente del mundo» y «Mejor campo de golf de España».