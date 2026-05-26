Esperança Cladera arranca la temporada al aire libre a lo grande

Espectacular inicio de temporada al aire libre de Esperança Cladera. La atleta de Muro continúa confirmando su gran estado de forma y el pasado domingo volvió a firmar una actuación sobresaliente en las pistas Gaetà Huguet de Castellón. Defendiendo los colores del Diputació de València, Cladera se impuso con autoridad en la prueba de 200 metros lisos, cruzando la meta con un excelente registro de 22.89, aunque favorecida por un viento de +2.8.

La mallorquina dominó la carrera de principio a fin, logrando una amplia ventaja sobre sus rivales y aportando 13 puntos fundamentales para su equipo, que terminó proclamándose campeón de la Copa de Europa de clubes. Un nuevo éxito internacional que amplía el brillante palmarés de la velocista balear y confirma que afronta la temporada en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Aunque el fuerte viento impidió que la marca pueda homologarse oficialmente para las tablas de récords, las sensaciones que transmite la mallorquina son inmejorables. Cladera está demostrando una enorme solidez competitiva y deja claro que tiene el potencial para rebajar todavía más sus registros en condiciones favorables.

Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo 1 de junio, cuando competirá en Praga con la esperanza de encontrar un escenario ideal, sin el protagonismo del viento, que le permita refrendar sus excelentes prestaciones con una marca plenamente válida. El gran objetivo de la temporada llegará en agosto con el Campeonato de Europa, una cita para la que Cladera ya se perfila como una de las atletas españolas a seguir en las pruebas de velocidad.