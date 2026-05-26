Enric Mas responde Eusebio Unzué sobre su rendimiento en el Giro de Italia: "No ha sido decepcionante"

"No ha sido decepcionante ni mucho menos, simplemente vengo de un periodo largo sin competir. Me operaron en invierno, aunque tampoco ahora son cosas para excusarme. Tenemos seis oportunidades muy bonitas aquí en esta semana y tenemos que aprovecharlas", respondió Enric Mas (Movistar Team) a Eusebio Unzué en los micrófonos de Eurosport en declaraciones previas a la disputa de la decimosexta etapa del Giro de Italia entre Bellinzona y Carì.

Este cruce de declaraciones se produce después de que el mánager general del equipo 'telefónico', Eusebio Unzué, calificara públicamente de "suspenso" la nota del ciclista artanenc en la ronda italiana tras estar a más de media hora del líder. "La gente tiene razones para no entenderlo. Yo tampoco lo entendía. Tenía motivos para creerlo porque entrenando lo venía haciendo muy bien. También era una forma de darse confianza a sí mismo, pero los verdaderos test son las carreras y ahí, desgraciadamente, la nota ha sido un suspenso", señaló Unzué en una entrevista al Diario AS acerca de las palabras de Mas en la previa del inicio de la 'Corsa Rosa' en Bulgaria en las que explicó su idea de luchar por el podio.

El corredor de Artà confía en mostrar su buen nivel en esta última semana de carrera, "especialmente hay tres etapas" que le atraen. "La de hoy y dos más, que son más duras, más para mi perfil de corredor, así que las tenemos que aprovechar", comentó.