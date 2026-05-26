El atletismo balear presume de futuro en los Campeonatos Sub16 y Sub18 de Son Castelló

Los Campeonatos de Baleares Sub16 y Sub18, celebrados este fin de semana en las pistas de Son Castelló, dejaron un balance muy positivo de cara al futuro del atletismo balear. Destacaron especialmente los dobletes en velocidad de Noah Martínez (Pegasus) en categoría Sub16 y de Pablo Jiménez (Speed) en Sub18, ambos vencedores en las pruebas de 100 y 200 metros lisos.

En categoría femenina brilló con luz propia la atleta de Cas Concos María Matamalas (Joan Capó), una auténtica promesa en los 100 metros lisos, así como Blanca Alzamora (Diana), vencedora en los 400 y 800 metros. En Sub16 masculino, Noah Martínez logró dos oros al imponerse en los 100 metros (11.63) y en los 300 lisos (37.22), en ambos casos con mejora personal. Además, contribuyó a las victorias del Pegasus en los relevos 4x100 y 4x300.

También destacó Sergi Albertí, vencedor con autoridad en martillo (57.66) y en salto de longitud, donde además firmó marca personal con 5.68 metros. Por su parte, Víctor Piña (ADA Calvià) se proclamó campeón en disco con un lanzamiento de 45.38 metros.

Otro de los nombres propios fue Albert Salgueró (Siurell-Sa Sini), autor de un doblete en salto de altura (1.80) y triple salto (12.72). En féminas, sobresalió la actuación de María Matamalas, atleta entrenada por Joan Pons, que firmó el mejor registro de los campeonatos en los 100 metros lisos con 12.35, pese al viento en contra.

Aina Coll (Pegasus) se adjudicó los 600 metros (1:42.38) y los 1.000 metros (3:09.90), participando además en la victoria del Pegasus en el relevo 4x300. Otro doblete llegó de la mano de Zulema Bonilla (ADA Calvià), campeona en peso (9.79), con plusmarca personal, y en disco (31.60).

El Speed, campeón de Baleares sub18 del 4x400. / Ponç Bover

En categoría Sub18 destacó especialmente Pablo Jiménez (Speed), vencedor en los 100 metros lisos (11.42) y en los 200 metros lisos (22.89), sumando también los triunfos en los relevos 4x100 y 4x400. La final de 800 metros dejó uno de los momentos más emocionantes del campeonato, con un ajustado duelo entre David Castañer (1:58.36) y Geray Mota (1:58.55), ambos del Pegasus. Posteriormente, Geray Mota se resarció imponiéndose con autoridad en los 1.500 metros (4:19.39).

En concursos, Miquel Roig (Speed) se llevó la pértiga con marca personal de 3.90 metros, mientras que David del Moral (Speed) venció en altura con 1.86 metros. Por su parte, Pau Barrantes (ADA Calvià) logró el doblete en longitud (6.22) y triple salto (12.57), mientras que Alexander Harding (ADA Calvià) se adjudicó los 400 vallas con 57.18 y mejora personal.

En categoría femenina Sub18 destacó Carme Amengual (Diana), ganadora de los 100 metros lisos con 12.69 y plusmarca personal. Blanca Alzamora (Diana) firmó otro de los grandes resultados del campeonato al imponerse en los 400 metros lisos con 56.90, logrando mínima nacional y mejora personal. Además, se llevó el triunfo en los 800 metros con 2:17.20 y contribuyó al oro del Diana en el relevo 4x400.

También sobresalió Stobart Aspen Silvanaa (Pegasus), vencedora en disco (35.37) y martillo (53.25), esta última marca mínima nacional y récord personal. Por último, Ariadna Trevesset (Es Raiguer) ganó los 100 metros vallas (15.21) y el salto de longitud (5.39), en ambos casos con mejora personal.

Los relevos volvieron a demostrar el potencial de los clubes baleares. En Sub16 masculino, el Pegasus logró el doblete en 4x100 y 4x300; en féminas, Es Raiguer venció en 4x100 y el Pegasus en 4x300. En Sub18 masculino, el Speed dominó los relevos al imponerse tanto en el 4x100 como en el 4x400. En categoría femenina, el Diana lideró el podio con las victorias en ambas pruebas de relevos.