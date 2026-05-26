Fútbol
El Atlético Baleares agota sus entradas para la final por el ascenso ante el Jaén
El Estadi Balear llenará los más de 4.000 asientos disponibles para la vuelta de la eliminatoria para ascender a Primera RFEF que se disputa este domingo a las 19:00 horas
Sergi Amorós
El Atlético Baleares ha anunciado que se han agotado las entradas para el partido más importante de la temporada. La afición blanquiazul se ha volcado con su equipo y llenará el Estadi Balear en un duelo trascendental. Más de 4.000 espectadores se citarán este domingo a las 19:00 horas en el templo balearico para vivir la vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera RFEF entre el Atlético Baleares y el Real Jaén en el que los balearicos necesitan remontar el 2-1 encajado en la ida.
El club ha organizado un gran recibimiento a los jugadores, tal y como hizo en las semifinales ante el Coruxo, para caldear el ambiente de la final y que el equipo sienta el apoyo de los aficionados desde el primer minuto que entre en el Estadi Balear. Además, el Baleares montará una Fan Zone en el interior del estadio con un DJ que ambientará los instantes previos al partido para que los seguidores blanquiazules se junten y vibren antes de la final.
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