Pilotades | Manacor-Peña Deportiva, final del play-off balear de Tercera a Segunda RFEF

El Manacor y la Peña Deportiva disputarán la final balear del play-off de ascenso de Tercera a Segunda RFEF. El once mallorquín jugará la vuelta en casa y en caso de empate se clasificará para la final nacional, al haber quedado mejor clasificado en la Liga.

Amengual marca los dos goles del once rojiblanco

El equipo rojiblanco ganó por 2-1 al Llosetense en el partido de vuelta en Na Capellera (la ida fue 1-1). Amengual marcó los dos goles locales y Matías, el eventual tanto visitante.

El Constància pierde en la vuelta en Eivissa

La Peña Deportiva dejó sin opciones al Constància a la media hora de partido (2-0, goles de Josep Díez y Montori). Mateu Ferrer redujo diferencias para los inquers, que necesitaban ganar para estar en la final ya que los ibicencos se clasificaban en caso de empate.

Jaume Mut renueva como técnico del Porreres

Jaume Mut continuará como entrenador de la UE Porreres, que tras descender de Segunda RFEF quiere formar una plantilla que luche por ascender de nuevo a la cuarta categoría nacional. También continuará en el equipo el central Xisco Garí.

El Mallorca B gana ‘Sa Finalissima’ al Andratx B

Un tanto de Aimar Peña le dio el triunfo y el título al Mallorca B en su partido ante el Andratx B. Los bermellones levantaron este novedoso trofeo que se ha inventado este año la Federación Balear y que enfrenta a los campeones de Tercera RFEF y División de Honor.

El Génova sorprende al Calvià en su final

Otras de las ‘Finalíssimas’ enfrenta al campeón de Primera Regional, el Génova, y al de Preferente, el Calvià. Ganaron los palmesanos, por 2-1, tras remontar Vicens y Rigo el gol inicial de Pedro Delgado para los calvianers.

Semifinales por subir a la Tercera División balear

Este fin de semana se disputaron los partidos de ida de las semifinales del play-off de ascenso a Tercera RFEF. En el Grupo A, el filial del UD Ibiza venció por 2-1 al Pòrtol y el Sóller perdió por 0-2 ante la PE Sant Jordi. En el Grupo B, el Arenal-Ferriolense acabó en empate (0-0) y el Sant Jordi goleó al Serverense (5-0).

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Play-off de ascenso a la División de Honor

En el play-off de ascenso a División de Honor, en la ida de las semifinales, los resultados fueron: Consell-Pollença i Port, 0-1; y Pla de Na Tesa-Murense, 1-0.