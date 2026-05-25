Paula Barceló visita el Club Nàutic S'Arenal tras proclamarse subcampeona del mundo de 49er FX

El Club Nàutic S’Arenal vivió este sábado por la mañana una jornada muy especial con el recibimiento a Paula Barceló, regatista del CNA y una de las grandes referencias actuales de la vela olímpica española, tras proclamarse subcampeona del mundo de 49er FX junto a María Cantero en el Mundial disputado en Quiberon, Francia.

La cita reunió a más de 50 personas de la familia del club, entre integrantes del equipo de regatas, alumnos de la escuela de vela, monitores, padres y madres, que quisieron arropar a la regatista mallorquina después de un nuevo resultado internacional de enorme valor. Barceló y Cantero, defensoras del título mundial, cerraron el campeonato con una medalla de plata después de una intensa jornada final, quedándo a solo un punto del oro.

El encuentro se convirtió en mucho más que un homenaje deportivo. En un ambiente cercano y familiar, el gerente del CNA, Ferran Muniesa, mantuvo una conversación abierta con Paula Barceló ante los jóvenes regatistas del club, en la que la deportista compartió su experiencia, su trayectoria y el trabajo que hay detrás de un resultado de máximo nivel internacional.

Paula Barceló durante la charla con los regatistas del Club Nàutic s'Arenal. / Club Nàutic s'Arenal

Durante la entrevista, Barceló trasladó a los alumnos de la escuela de vela y al equipo de regatas un mensaje centrado en valores como el esfuerzo, la constancia, el compromiso, la humildad y la capacidad de seguir aprendiendo incluso en los momentos de mayor exigencia competitiva. Una conversación que permitió a los más jóvenes conocer de cerca qué significa competir al máximo nivel y cómo se construye una carrera deportiva desde la base.

Para el Club Nàutic S’Arenal, el recibimiento a Paula Barceló tuvo también un fuerte componente simbólico. La regatista representa el vínculo entre la escuela, la cantera y la alta competición; un ejemplo para las nuevas generaciones que hoy empiezan a navegar desde el mismo club que ha sido cuna de grandes deportistas y sede habitual de competiciones de primer nivel.

El acto finalizó con el reconocimiento y el cariño de todos los asistentes, en una mañana que volvió a poner de manifiesto el arraigo deportivo y humano del CNA, así como su papel en la formación de navegantes y en la transmisión de los valores de la vela.

Paula Barceló junto con el gerente del CNA, Ferran Muniesa, durante la conversación abierta con la familia del club. / Club Nàutic s'Arenal

Sobre el Club Nàutic S’Arenal

Fundado en 1952, el Club Nàutic S’Arenal es una de las entidades náuticas de referencia de Mallorca y un club profundamente ligado a la historia deportiva, social y marítima de la isla. Ubicado en el municipio de Llucmajor, en un enclave privilegiado en la parte más oriental de la bahía de Palma, el CNA cuenta con más de 1.200 socios y 645 amarres, y combina su actividad portuaria con una intensa vida deportiva, formativa y social.

A lo largo de más de siete décadas, el Club Nàutic S’Arenal ha sido cuna de generaciones de navegantes y sede de competiciones de primer nivel, consolidándose como uno de los grandes referentes de la vela en Baleares. Su escuela y sus equipos de regatas han contribuido a forjar campeones nacionales, mundiales y regatistas olímpicos, además de mantener una estrecha vinculación con grandes citas deportivas como el Trofeo Princesa Sofía Mallorca o el Gran Día de la Vela, pruebas que refuerzan el papel del CNA como sede habitual de competiciones de primer nivel y como punto de encuentro para distintas generaciones de regatistas.

Con un marcado arraigo social y una vocación abierta al entorno, el CNA sigue trabajando para fomentar la cultura náutica, acercar el mar a las nuevas generaciones y promover un modelo de club comprometido con el deporte, sus socios, la sostenibilidad y el futuro del litoral.