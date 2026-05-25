El Palma Futsal visita el Colegio Montesión en una edición especial del Tour by Blanc i Blanc

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc ha vivido este lunes una edición especial con una nueva parada que, por primera vez, ha cambiado el formato habitual del proyecto. En lugar de desplazarse a un municipio de Mallorca, la actividad se ha trasladado al Colegio Montesión de Palma, donde cerca de 600 alumnos han disfrutado de una jornada diferente junto a la plantilla del Palma Futsal.

Además, esta cita ha servido para poner el broche final a una nueva temporada del Tour by Blanc i Blanc, una iniciativa que este año ha recorrido distintos puntos de Mallorca con paradas en Son Servera, Alcúdia, Llucmajor y Ses Salines, acercando el fútbol sala y sus valores a centenares de niños y niñas de toda la isla.

El objetivo de esta edición especial ha sido acercar igualmente el proyecto social de la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal a los más jóvenes, manteniendo intacta la esencia del Tour by Blanc i Blanc y ampliando también su alcance dentro de Palma. Como ya es tradición, Roqueta ha sido la encargada de abrir la mañana con sus bailes, bromas y coreografías, despertando las primeras risas y aplausos entre los escolares.

Tras la bienvenida, los jugadores del Palma Futsal han sido presentados uno a uno ante los alumnos, que han podido recibir de cerca a sus referentes y compartir con ellos una mañana muy especial. Carlos Barrón y Antonio Vadillo han cerrado la presentación acompañados de los últimos títulos conquistados por el club durante los últimos años.

La jornada ha continuado con las habituales actividades y juegos entre jugadores y alumnos. La plantilla se ha dividido en equipos para disputar distintos partidos y retos sobre la pista, con pruebas, concursos y dinámicas en las que también han participado profesores y escolares. Roqueta, como es habitual, ha vuelto a convertirse en una de los grandes protagonistas de la mañana, participando en las actividades junto a los niños y niñas.

El acto ha finalizado con fotografías, firmas y una gran foto de familia junto a todos los participantes, en una nueva jornada marcada por la cercanía, la diversión y el compañerismo.

El Illes Balears Palma Futsal on Tour by Blanc i Blanc es una de las iniciativas sociales más importantes impulsadas por el club y la Fundació Miquel Jaume – Palma Futsal, con el objetivo de acercar el deporte y sus valores a los más jóvenes, fomentar hábitos saludables y seguir reforzando el vínculo entre el Palma Futsal y toda la sociedad mallorquina.