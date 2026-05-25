Mario Cano y Blerina Cupa, ganadores absolutos de la VII Cursa Solidària Balmes-Mater

Mario Cano (Amistat-NovomarHotel) y Blerina Cupa se impusieron este domingo en la distancia reina (10 km) de la VII Cursa Solidaria que organiza el colegio Balmes a beneficio del colegio Mater Misericordiae.

Sobre la distancia de 5 km se impusieron la pareja ibicenca Adrián Guirado y Verónica Castro, del club Penya Santa Eularia. También se disputaron carreras para las categorías bases y una caminada solidaria de 3 km.

Bajo un sol de justicia, Mario Cano cubrió el recorrido de 9.7 km en un tiempo de 34:23. El segundo en cruzar la meta fue José A. Pérez (Sporting Calviá) con 35:44 y completó el cajón José Manuel Escamilla, con 37:29. La primera mujer fue Blerina Cupa (46:26), segunda Carla Gonzalo (Ermassets Esporles) con 47:37 y Nikola Fernández (Atletas del Planeta) entró tercera con un tiempo de 48:07.

Adrián Guirado dominó la distancia de 4.9 km, firmando un tiempo de 15:32. El segundo puesto fue para Albert Rodas (Rds Triatló), con 16:36, mientras que Albert Jaume completó el podio, con 17:24. La primera fémina fue Verónica Castro, con un crono de 19:45. Segunda entró Abby Canepa (C.A.Inca), con 19:58, y completó el podio Irene Tur (Sa Milana d’Alaro), con 21:49.