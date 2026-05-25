Tenis
Jaume Munar cae en la primera ronda de Roland Garros
El mallorquín cede contra el polaco Hurkacz por por 3-6, 3-6, 6-2 y 3-6 y se despide de su novena participación en París
Maria Quetglas
Jaume Munar cedió ayer en su estreno en Roland Garros 2026. El de Santanyí se enfrentaba en la primera ronda del cuadro individual masculino al polaco Hubert Hurkacz, un rival de gran envergadura física y potente servicio, contra quien cayó por 3-6, 3-6, 6-2 y 3-6.
Munar forzó un cuarto set tras perder los dos primeros y luchó por remontar, pero Hurkacz se impuso finalmente y sumó su primera victoria en París en dos años.
Jaume Munar, situado en el top-40 del ranking ATP, llegaba a París tras dos complicados meses de lesión en el brazo derecho y una discreta gira de tierra en la que tan solo alcanzó los cuartos de final del ATP de Ginebra.
Con la derrota ante Hurkacz, el de Santanyí pone fin a su novena participación en Roland Garros, torneo en el que todavía no ha logrado superar la segunda ronda (que ha alcanzado en cinco ocasiones). En 2025, el mallorquín estuvo a punto de meterse en tercera ronda, pero cayó tras un duro partido a cinco sets frente al francés Arthur Fils.
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