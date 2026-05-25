El Atlético Baleares denuncia insultos, agresiones y lanzamiento de objetos en su visita a Jaén

El Atlético Baleares ha emitido un comunicado oficial en la noche del domingo tras los incidentes ocurridos durante su visita a Jaén con motivo del encuentro disputado ante el Real Jaén en la final por el ascenso a Primera RFEF (2-1).

En el escrito publicado en sus redes sociales, el club blanquiazul denuncia varios episodios de tensión y violencia sufridos por seguidores balearicos durante la jornada. Según explica la entidad, algunos aficionados, entre ellos familias y niños, habrían sido increpados, insultados e incluso agredidos por parte de un sector de la afición local. Incluso uno de ellos ha precisado la intervención de los servicios médicos en el propio estadio al haber recibido el impacto de un objeto, según ha podido saber este diario. Además, el comunicado señala que, a la llegada del equipo al estadio, se produjeron lanzamientos de objetos dirigidos hacia los jugadores visitantes.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, el Atlético Baleares quiso subrayar que estos comportamientos “no representan a la mayoría de la afición jienense”, mostrando su respeto hacia el conjunto de seguidores del Real Jaén. De hecho, el Estadio de La Victoria registró un gran ambiente, con 12.086 espectadores en las gradas para este trascendental encuentro por subir a la tercera categoría del fútbol nacional.

El club balear también hizo un llamamiento al respeto y a la convivencia en el fútbol, mostrando su apoyo a las personas afectadas por lo sucedido. Finalmente, pidió la intervención de la Federación Española de Fútbol para que analice los incidentes y adopte medidas que ayuden a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en el futuro.

Los mallorquines quisieron agradecer el apoyo y el compromiso de los aficionados desplazados, unos doscientos, para acompañar al equipo en un partido considerado de gran importancia.