El tortuoso camino a Segunda del Mallorca

Un descenso forjado en 38 jornadas en las que pagó sus errores en momentos claves. La temporada del Mallorca ha estado marcada por un inicio desastroso, una fragilidad defensiva endémica, numerosos puntos que se esfumaron en los instantes finales y, en el tramo decisivo del curso, por su incapacidad para responder cuando más se jugaba. Todo comenzó con un calendario terrible. El Mallorca se enfrentó en las cinco primeras jornadas a Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El mallorquinismo se echó a temblar, y no era para menos, porque el fútbol es un deporte de dinámicas. Empezar con una negativa, tras la pobre segunda vuelta de la temporada 2024/25, iba a hacer saltar todas las alarmas, como así ocurrió.

El conjunto balear cosechó tan solo dos puntos en los seis primeros encuentros y, para echar más leña al fuego, estalló el caso Dani Rodríguez. Aquello provocó un terremoto tanto dentro como fuera de la entidad y terminó con el de Betanzos rescindiendo su contrato tres meses después.

En medio de todo ese delirio, la primera victoria no llegó hasta la séptima jornada, ante el Alavés (1-0). Sin embargo, la derrota de la semana siguiente frente al Athletic en San Mamés (2-1) hizo que el Mallorca fuese colista de Primera División doce años después. Hubo un parón de selecciones de por medio y el equipo llegó al Sánchez-Pizjuán como último clasificado para dar un golpe sobre la mesa e imponerse por 1-3 al Sevilla. Aquel triunfo debía ser un punto de inflexión, pero los de Arrasate continuaron siendo irregulares y, sobre todo, endebles en defensa.

Entre los últimos encuentros de la primera vuelta, uno de los que terminó siendo decisivo, aunque entonces no se le diera demasiada importancia, fue el empate en Son Moix ante Osasuna tras haber tirado a la basura un 2-0. Dos puntos que se escaparon y de los que ahora muchos se acuerdan. El Mallorca terminó 2025 con una victoria ante el Elche (3-1) y un empate en Mestalla (1-1) que le sirvieron para situarse tres puntos por encima del descenso, que marcaba el Girona. Arrasate lo tenía claro: 2026 tenía que ser mejor. El comienzo del año, no obstante, fue desastroso. Los baleares desaprovecharon una oportunidad de oro en Son Moix para distanciarse de la zona roja ante el conjunto catalán (1-2) y una parte del mallorquinismo estalló tras la posterior derrota en Vallecas (2-1).

Los bermellones reaccionaron con un buen inicio de la segunda vuelta, sumando seis puntos de nueve posibles gracias a las victorias ante Athletic (3-2) y Sevilla (4-1). La goleada frente a los hispalenses fue, seguramente, el mejor partido de la temporada hasta ese momento. Pero después llegaron cuatro derrotas consecutivas que volvieron a dejar al equipo en descenso y terminaron sentenciando a Arrasate. El vasco fue despedido después de que el equipo ni siquiera tirara a puerta en Balaídos ante el Celta (2-0), pese a que Ortells le había ratificado horas antes del encuentro.

Martín Demichelis llegó para apagar el incendio, aunque entre medias Gustavo Siviero dirigió a los bermellones en la derrota ante la Real Sociedad (0-1). El partido frente a los txuri-urdines evidenció que el equipo estaba muerto y que el exentrenador de River Plate debía resucitarlo, especialmente desde el punto de vista emocional.

Y la realidad es que así fue. El Mallorca mostró una cara completamente distinta en el primer encuentro con el argentino, pero Osasuna volvió a arrebatarle dos puntos en el añadido cuando los bermellones ganaban por dos goles de diferencia (2-2). Sin embargo, la afición se volcó con aquella versión renovada de los suyos y los de Demichelis respondieron con una victoria épica ante el Espanyol (2-1), aunque se marcharon al último parón de la temporada nuevamente en descenso tras perder un duelo trascendental en Elche (2-1).

La reacción tras aquella dura derrota fue inmejorable: triunfo ante el Real Madrid (2-1) y goleada al Rayo Vallecano (3-0). Todo era felicidad. El Mallorca tuvo la oportunidad de firmar un nueve de nueve en Son Moix ante el Valencia, pero dejó salir vivo al conjunto che en un encuentro en el que fue claramente superior (1-1).

Y después de haber dejado escapar aquellos dos puntos, llegó otra derrota dolorosa ante el Alavés (2-1) en un duelo con tintes idénticos al de Elche. Ambos eran finales por la permanencia y en los dos el cuadro de rojo y negro terminó perdiendo tras haberse adelantado en el marcador.

Tras aquel partido se vio al Demichelis más enfadado. El técnico pidió a sus jugadores «ser malos y agresivos», en el buen sentido, y su discurso tuvo el efecto esperado: triunfo importantísimo ante el Girona en Montilivi (0-1) y paso de gigante hacia la permanencia. Con 38 puntos a falta de cuatro jornadas, mal tenía que darse para terminar bajando.

Pero después de aquella victoria, lo peor estaba por llegar. Los bermellones desaprovecharon otra gran oportunidad en casa ante un Villarreal que ya no se jugaba nada (1-1) y mostraron una versión paupérrima frente a Getafe (3-1) y Levante (2-0) en la semana decisiva, con errores groseros impropios de un equipo que se jugaba la permanencia.