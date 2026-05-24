Tenis
Taylor Fritz protagoniza el primer gran batacazo en Roland Garros que favorece a Jódar
El cuadro masculino sufre la primera baja sonada en la jornada inaugural de este domingo
Roland Garros ya tiene el primer batacazo sonado de esta edición. Se trata de Taylor Fritz, cabeza de serie número siete del torneo y el principal favorito en la parte del cuadro de los españoles Rafa Jódar y Alejandro Davidovich, principales bazas españolas en París.
Pese a la sorpresa del resultado de Fritz ante su compatriota Basavareddy (7-6 (5), 7-6 (5), 6-7 (9) y 6-1) era algo que podía ocurrir debido al bajo estado de forma actual de un Fritz que llegó a la cita con un solo partido sobre tierra batida, en el torneo de Ginebra.
El tenista estadounidense renunció a los torneos de Montecarlo, Madrid y Roma para recuperar al 100% una tendinitis en su rodilla que arrastraba desde principios de año. Pese a explicar en la previa a su debut en París que los dolores ya no existían, su rodaje era más que pobre en la peor superficie en la que se mueve el que fue finalista del US Open 2024.
De hecho, no escondió que su recuperación consistió en llegar a la perfección a la hierba, dejando claro que sus intenciones en tierra batida eran nulas.
"Mi equipo literalmente vino a mí después de Miami y dijo, ´Puedes ir a jugar Monte Carlo, puedes ir a jugar lo que sea, pero no iremos contigo.´ Así que eso hace que la decisión sea bastante fácil al final," reveló en su conferencia de prensa previa al torneo en Roland Garros.
Después de revelar la intervención de su equipo, admitió que solía jugar con antiinflamatorios a principios de año. "Es justo. Sentía que jugaba un partido con antiinflamatorios, me sentía bien, y luego, después de un partido, estaba jugando con mucho dolor incluso con los antiinflamatorios. Así que eso no es ideal; no es sostenible. Obviamente, queríamos que estuviera sano y en buena condición con la rodilla para la temporada en hierba," añadió dejando claro sus intenciones.
Basavareddy jugará en la siguiente ronda ante Michelsen o Shevchenko, pudiendo ser ellos el rival de Jódar en tercera ronda.
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