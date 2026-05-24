El Poblense quiere dar el primer paso a su sueño del ascenso en Murcia

El Poblense quiere dar la sorpresa y dar el primer paso hacia el ascenso a Primera RFEF en su visita al Águilas, este domingo a las 12:00 horas (IB3 Televisió). Se espera una gran entrada en el Centenario El Rubial, donde los murcianos contarán con el apoyo de más de 2.000 aficionados para su duelo ante el once de Óscar Troya, que puede contar con todos sus efectivos y confía en sacar un buen resultado con vistas a la vuelta en sa Pobla la próxima semana.

La eliminatoria, que mide a dos equipos que se clasificaron terceros en sus respectivos grupos, es de alto voltaje por lo que hay en juego y por el nivel que han mostrado ambos equipos esta temporada. Los poblers fueron líderes gran parte del campeonato y han sido el equipo revelación de la Liga, ya que se estrenaban esta campaña en la categoría. En cuanto a los aguileños, parten casi como favoritos en este cruce, ya que se quedaron a solo dos puntos del ascenso directo —una derrota en la penúltima jornada se lo impidió—.

«Todo el mundo, por las redes, nos da cero opciones. Pero nosotros vamos a lo nuestro, a seguir peleando y compitiendo», señaló Óscar Troya, técnico del Poblense, esta semana. «Son muy potentes individualmente. Es un conjunto muy compacto, con mucha energía, con transiciones muy buenas. Hay jugadores que han estado en el fútbol balear y conocemos», añadió.

Javi Castedo, un mallorquín en el Águilas

Uno de ellos es el mallorquín Javi Castedo, exjugador del Andratx. «En los últimos meses se han enganchado todos los aguileños. Estamos muy contentos de que la gente nos esté apoyando de esta forma y este domingo podamos poner un granito de arena para poder disfrutarlo», manifestó el delantero en declaraciones a La Opinión de Murcia, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca.

El extremo conoce muy bien al Poblense y al propio Óscar Troya, a los que se ha enfrentado en numerosas ocasiones en la Tercera División balear. «Es un equipo que ha hecho las cosas muy bien y era de esperar que en algún momento llegara a una situación deportiva así», apuntó Castedo, que aseguró que el conjunto azulgrana «tiene un buen equipo, sin grandes individualidades, pero un conjunto que trabaja muy bien colectivamente, con jugadores en el centro del campo y arriba muy buenos».

«Mentiría si dijera que no, pero nuestro equipo tiene posibilidades y vamos a ir a por todas», concluyó el delantero mallorquín del Águilas.