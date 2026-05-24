El Poblense empata en Águilas y se jugará el ascenso en sa Pobla

El Poblense sigue soñando con el ascenso a Primera RFEF. El conjunto de Óscar Troya ha logrado este domingo un valioso empate en el estadio Centenario El Rubial ante el Águilas en el partido de ida de la final, un resultado que deja la eliminatoria completamente abierta y que permite a los blaugranas jugarse el salto de categoría el próximo domingo 31, a las 12:00 horas, en sa Pobla.

El partido arrancó con una salida intensa del Águilas, decidido a imponer su ritmo desde el primer minuto y a someter al Poblense con una presión alta. Sin embargo, el conjunto mallorquín aguantó bien el empuje inicial, defendió con orden y evitó que los locales generaran ocasiones claras. Al equipo de Troya le costó armar juego, pero se mantuvo firme, sin perder la posición y con una idea clara de lo que tenía que hacer.

El primer aviso pobler llegó en el minuto 12, con un disparo de Marco Alarcón que obligó a intervenir al portero local Salcedo. La acción dio aire al Poblense, aunque el Águilas reaccionó de inmediato y volvió a intentar encerrar al conjunto mallorquín en su campo. La ocasión más clara de los locales en la primera mitad llegó en el minuto 18, cuando Adrián Pérez hizo intervenir a Sabater en un ccórner. También lo intentó Pedrosa en el 37 con un chut raso, pero el marcador no se movió.

El descanso llegó con 0-0 en el marcador después de una primera parte equilibrada, sin dominador claro y con un Poblense muy serio.

Segundo tiempo de color pobler

El segundo tiempo comenzó de nuevo con el Águilas tratando de acosar al Poblense. Los locales enlazaron una doble ocasión en esos primeros minutos, pero el equipo mallorquín volvió a mostrar su fortaleza defensiva. El peligro era más sensación que real. Por si acaso, respondió el Poblense con un disparo lejano de Thomas que detuvo Salcedo.

La ocasión más clara del encuentro llegó en el minuto 60, en el único despiste defensivo pobler. Boris remató de cabeza en el área pequeña, pero apareció Sabater con una intervención decisiva para evitar el gol local y mantener vivo al Poblense.

A partir de ahí, el Águilas intentó controlar el encuentro, pero el Poblense fue creciendo con el paso de los minutos. Los de Troya estiraron líneas, presionaron la salida de balón del equipo murciano y obligaron a los locales a jugar en largo. Ni siquiera los cambios ofensivos de Adrián Hernández, que relevó a sus tres hombres de ataque en busca de más profundidad, lograron desordenar a un Poblense cada vez más cómodo.

En el tramo final, el equipo mallorquín incluso tuvo una opción clara para lograr el 0-1. En el minuto 84, una buena jugada colectiva acabó con un centro desde la derecha de Salvà que Alarcón cabeceó en el segundo palo. Un defensa local evitó el gol cuando Gori ya llegaba al remate.

El Poblense no sufrió en los minutos finales, más allá de un disparo lejano de Christian en el 96 que Sabater despejó a córner. El empate final deja al conjunto de Óscar Troya a un solo partido de la gloria. Sa Pobla decidirá el ascenso.