Automovilismo
Pedro Mayol se adjudica la victoria en la Pujada Caimari-Lluc
La prueba, puntuable para el Balear de rallies de montaña, estuvo marcada por el gran ambiente, un retraso inicial y la victoria de José Campaner en Tramo Cronometrado
Arnau Bisquerra
La Pujada Caimari-Lluc 2026 reunió este fin de semana una inscripción de lujo en una de las citas destacadas del calendario balear. La prueba, organizada por la Peña Automovilística Slick Quemado y puntuable para el Campeonato de Baleares de rallyes de montaña, arrancó con más de una hora de retraso debido a un accidente ajeno a la carrera, circunstancia que obligó a suspender la segunda manga de entrenamientos de la matinal del sábado.
En la categoría de Velocidad, Pedro Mayol, al volante de un Norma M20F, hizo valer su condición de favorito tras las bajas de las Norma de Pons y Bauzá. El campeón dominó todas las subidas y se anotó la victoria final por delante de Jeroni Perelló (Silver Car S2) y Carlos Perelló (Silver Car S3), que completaron el podio.
En Tramo Cronometrado, con 49 equipos inscritos, la prueba también estuvo marcada por varios abandonos entre los favoritos tras la primera manga de entrenos. Esta situación abrió el camino al triunfo de José Campaner y Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2), mientras que Jaime Martorell y Kiko Ferragut (Hyundai i20 R5) fueron segundos, con solo nueve décimas de ventaja sobre Álex Oliver y Victoria Cifre (Peugeot 205).
La jornada también dejó emoción en Regularidad Sport, donde José Calixto y Juan M. Fernández (Seat Marbella) se llevaron la victoria tras un fallo final de David Montero y Sandra Marí. En Single Sport ganó José R. Pomar (Autobianchi A112), en Regularidad se impusieron los veteranos Tolo Arbós y Biel Gual (Renault 5) y, en Drift, la victoria fue para Kevin Morlá con su BMW E30.
Clasificaciones oficiales
Velocidad
1.- Pedro Mayol (Norma M20F) 04.16.351.
2.- Jeroni Perelló (Silver Car S2) 04.19.758. +03.407.
3.- Carlos Perelló (Silver Car S3) 04.21.021. +04.670.
4.- Bartolomé Pons (Silver Car S2) 04.25.294. +08.943.
5.- José M. Pons (Bango BCR) 04.26.958. +10.607.
6.- Salvador Seguí (Demon Car) 04.36.133. +19.782.
7.- Miguel A. Campins (Silver Car S3) 04.38.393. +22.042.
8.- Andreu Arbona (Silver Car S2) 04.46.813. +30.462.
9.- Pep Sastre (Demon Car CC) 04.54.573. +38.222.
10.- José M. Álvarez (Citroen Saxo) 04.59.395. +43.044.
11.- Agustín Bellafont (Semog Bravo) 05.04.080. +47.729.
12.- Alberto Caracuel (Citroen AX Proto) 05.15.271. +58.920.
13.- Bartomeu Serra (Renault 11 Turbo) 05.18.605. +01.02.254.
14.- Jaume Ordinas (Peugeot 205 GTI) 05.22.506. +01.06.155.
15.- José M. Nuñez (Opel Corsa GSI) 05.28.773. +01.12.422.
…hasta un total de 18 equipos clasificados.
Tramo cronometrado
1.- José Campaner-Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2) 04.37.825.
2.- Jaime Martorell-J. Fco. Ferragut (Hyundai i20 R5) 04.44.613. +06.788.
3.- Alex Oliver-Mª. Victoria Cifre (Peugeot 205) 04.45.533. +07.708.
4.- Nadal Galiana-Lorenzo Ferragut (Ford Escort WRC) 04.48.794. +10.969.
5.- Julián Gómez-Simón Pons (Porsche 911 GT3) 04.49.939. +12.114.
6.- José Martorell-Juan S. Romaguera (Citroen Saxo) 04.50.062. +12.237.
7.- Sión Carrió-Inés Carrió (Citroen DS3 R3T) 04.50.094. +12.269.
8.- Adrián del Moral-Juan A. Grimalt (Renault Clio Sport) 04.51.453. +13.628.
9.- Pep L. Laville-José Hidalgo (Renault Clio Williams) 04.53.308. +15.483.
10.- Xim Ramón-Santi Ramón (Renault Clio Williams) 04.57.417. +19.592.
11.- Sebastià Galmés-Miquel Perelló (R. GT Turbo) 04.57.629. +19.804.
12.- Jaime Martorell-José A. Sans (Peugeot 106 R.) 04.57.962. +20.137.
13.- Oscar Fernández-Davinia Sansó (Renault Clio Sport) 04.58.581. +20.756.
14.- Toni Coll-Javier Benítez (Renault Clio Sport) 04.59.357. +21.532.
15.- Jaume Puigros-Matias Portell (R. GT Turbo) 05.00.329. +22.504.
…hasta un total de 44 equipos clasificados.
Regularidad sport
1.- José Calixto-Juan M. Fernández (Seat Marbella) 1,8 ptos.
2.- David Montero-Sandra Marí (R. GT Turbo) 6,3. +4,4.
3.- José Torres-José Torres (BMW 318 is) 9,7. +3,4.
4.- Ramón J. Pérez-Catalina Llull (Peugeot 106 R) 49,1. +39,3.
5.- Francisco Martín-Toni Martín (Peugeot 206 GTI) 98,1. +49,0.
Regularidad single sport
1.- José R. Pomar (Autobianchi A-112) 0,4 ptos.
2.- Andreu Truyols (Seat 127) 11,6. +11,2.
Regularidad
1.- Bartolomé Arbós-Biel Gual (Renault 5) 0,6 ptos.
2.- María A. Ramis-Victoria Moragues (Toyota Célica) 17,7. +17,01.
Drift
1.- Kevin Morlà (BMW e30)
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