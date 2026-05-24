Pedro Mayol se adjudica la victoria en la Pujada Caimari-Lluc

La Pujada Caimari-Lluc 2026 reunió este fin de semana una inscripción de lujo en una de las citas destacadas del calendario balear. La prueba, organizada por la Peña Automovilística Slick Quemado y puntuable para el Campeonato de Baleares de rallyes de montaña, arrancó con más de una hora de retraso debido a un accidente ajeno a la carrera, circunstancia que obligó a suspender la segunda manga de entrenamientos de la matinal del sábado.

En la categoría de Velocidad, Pedro Mayol, al volante de un Norma M20F, hizo valer su condición de favorito tras las bajas de las Norma de Pons y Bauzá. El campeón dominó todas las subidas y se anotó la victoria final por delante de Jeroni Perelló (Silver Car S2) y Carlos Perelló (Silver Car S3), que completaron el podio.

Podio de los primeros clasificados en la categoría de Velocidad. Pujada Caimari-Lluc / V. Picornell/M.Ferrer

En Tramo Cronometrado, con 49 equipos inscritos, la prueba también estuvo marcada por varios abandonos entre los favoritos tras la primera manga de entrenos. Esta situación abrió el camino al triunfo de José Campaner y Neus Campaner (Skoda Fabia Rally2), mientras que Jaime Martorell y Kiko Ferragut (Hyundai i20 R5) fueron segundos, con solo nueve décimas de ventaja sobre Álex Oliver y Victoria Cifre (Peugeot 205).

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Podio de Tramo Cronometrado en la Pujada Caimari-Lluc / V. Picornell/M.Ferrer

La jornada también dejó emoción en Regularidad Sport, donde José Calixto y Juan M. Fernández (Seat Marbella) se llevaron la victoria tras un fallo final de David Montero y Sandra Marí. En Single Sport ganó José R. Pomar (Autobianchi A112), en Regularidad se impusieron los veteranos Tolo Arbós y Biel Gual (Renault 5) y, en Drift, la victoria fue para Kevin Morlá con su BMW E30.