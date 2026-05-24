Rugby
El Palma Rugby Unión certifica su adiós a la División de Honor B
El equipo mallorquín cae en el Germanas Escalas ante el Hospitalet y certifica su descenso
El Palma Rugby Unión cayó en el Germans Escalas (17-27) ante un rival directo como el Hospitalet y certificó de forma matemática su adiós a la categoría tras obtener tres triunfos en la fase regular y sumar tan solo un punto en la liga por la permanencia en División de Honor B (jornada 9).
Frente al Hospi, tocaba ganar y por una diferencia importante. No se dio. Y eso que arrancó muy bien el equipo de Germán Bustos, con un 12-3 en el minuto 26 —ensayos de Álvaro Cortés y Agustín Di Santo— que invitaba a la esperanza.
Pero los catalanes le dieron rápidamente la vuelta a la situación, con dos ensayos de Contardi y Maximiliano, dejando al descanso un 12-17. En la segunda parte, los locales solo sumaron un ensayo con la marca de Samuel Enríquez. Al final, derrota y descenso a falta de una jornada para el proyecto verdiblanco, al que la inexperiencia en la categoría y la falta de fondo de armario le pasaron factura.
El Toro, de vacaciones
Por su parte, El Toro, con la permanencia ya certificada, adelantó su partido de liga ante el BUC y perdió de forma clara en La Foixarda por 52-35, en un encuentro atractivo para el espectador, pero sin absolutamente nada en juego a nivel clasificatorio.
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