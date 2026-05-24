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Miguel Hidalgo y Daisy Davies dominan el Mallorca Olympic Triathlon

La decimocuarta edición de la prueba reunió a cerca de 500 participantes en una jornada marcada por el calor

Podios del XIV Mallorca Olympic Triathlon 2026

Podios del XIV Mallorca Olympic Triathlon 2026

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Podios del XIV Mallorca Olympic Triathlon 2026 / P. Bover

Ponç Bover

Colònia de Sant Jordi

En un día propio del estío se disputó en la Colònia de Sant Jordi el XIV Mallorca Olympic Triathlon, prueba ya consolidada dentro del calendario de la federación y que tuvo como vencedores a Miguel Hidalgo y Daisy Davies, ambos vencedores con autoridad. El evento, celebrado sobre distancia olímpica —1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de carrera a pie—, contó con una participación cercana a los 500 participantes.

Miguel Hidalgo certificó su triunfo firmando un tiempo de 1h41:51. Tadeo Santiago Baruffato (CE Trilles) se clasificó segundo, a más de siete minutos, con 1h48:40, mientras que su compañero de equipo Roberto Almansa completó el podio con 1h50:59. Iván Torres (CE Trilles) acabó cuarto (1h51:58) y Antonio Juan Pol finalizó quinto (1h51:58).

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La primera mujer fue Daisy Davies, novena de la general absoluta, con un tiempo de 1h57:40. La segunda clasificada fue la multidisciplinar oncóloga Gemma V. Llabrés (Amistat-Novomar Hotel), con 2h05:50, y completó el podio Laia Riudavets (2h11:15). La sub-23 Heidi Saluveer (Mind Triathlon Sportsclub) fue cuarta, con 2h13:23, y Lynne Barnes (Clapham Chaser) terminó quinta, con 2h21:18.

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