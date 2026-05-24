Triatlón
Miguel Hidalgo y Daisy Davies dominan el Mallorca Olympic Triathlon
La decimocuarta edición de la prueba reunió a cerca de 500 participantes en una jornada marcada por el calor
En un día propio del estío se disputó en la Colònia de Sant Jordi el XIV Mallorca Olympic Triathlon, prueba ya consolidada dentro del calendario de la federación y que tuvo como vencedores a Miguel Hidalgo y Daisy Davies, ambos vencedores con autoridad. El evento, celebrado sobre distancia olímpica —1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de carrera a pie—, contó con una participación cercana a los 500 participantes.
Miguel Hidalgo certificó su triunfo firmando un tiempo de 1h41:51. Tadeo Santiago Baruffato (CE Trilles) se clasificó segundo, a más de siete minutos, con 1h48:40, mientras que su compañero de equipo Roberto Almansa completó el podio con 1h50:59. Iván Torres (CE Trilles) acabó cuarto (1h51:58) y Antonio Juan Pol finalizó quinto (1h51:58).
La primera mujer fue Daisy Davies, novena de la general absoluta, con un tiempo de 1h57:40. La segunda clasificada fue la multidisciplinar oncóloga Gemma V. Llabrés (Amistat-Novomar Hotel), con 2h05:50, y completó el podio Laia Riudavets (2h11:15). La sub-23 Heidi Saluveer (Mind Triathlon Sportsclub) fue cuarta, con 2h13:23, y Lynne Barnes (Clapham Chaser) terminó quinta, con 2h21:18.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la inauguración oficial de la discoteca-restaurante Mar Salada, que regresa al nuevo Club de Mar de Palma
- Palma da luz verde a un gran parque de 35.000 metros cuadrados en el antiguo Dino Golf de s'Arenal
- Calvià y el Consell optan a la herencia de una vecina británica fallecida en Santa Ponça sin testamento conocido
- Nuevas restricciones en la Zona de Bajas Emisiones de Palma a partir de 2027: vetados los coches con etiqueta B
- La eliminación de Sucesiones en Baleares deja 34.000 beneficiados y 1.025 millones menos de recaudación
- El mercadillo de Las Dalias en Mallorca: 'Los visitantes valoran que todos los puestos son diferentes
- RCD Mallorca: los líos extradeportivos que también llevaron al descenso
- Comercios y restaurantes de Mallorca sufren una caída del gasto que hacen los alemanes del 5% al 10%