Marc Roca vuela en Costitx

Costitx ha acogido este domingo la segunda etapa de la Challenge Pla de Mallorca de ciclismo, en las categorías de nivel 1, 2, 3, féminas y cadetes. Marc Roca ha sido el mejor al imponerse al esprint por delante de Sergi Amengual y Andreas Linden. En la general, no hay cambios relevantes, con Martí Mir como el líder, con dos segundo de ventaja sobre Lluís Borrás y Joan Gamundí.

Los primeros en tomar la salida han sido los participantes de nivel 3, féminas y cadetes, sobre un recorrido de 58,6 kilómetros. Tiago Moreno Carrasco (Sineu Agrupación Ciclista) se ha adjudicado la etapa tras completar el recorrido en un tiempo de 1h23’10”. En segunda posición ha finalizado Miguel Perelló Rigo (Antoni Gelabert Penya Ciclista), con el mismo tiempo, mientras que el tercer puesto absoluto ha sido para el cadete Alejandro Buzdea Seinaj (Sumistock-In Bike), a tan solo tres segundos del vencedor.

En cuanto a la general, Enrique García Díaz (C.E. Panteras Cycling) es líder provisional después de dos etapas, con apenas un segundo de ventaja sobre Rafael García Fernández y doce segundos respecto a Tiago Moreno Carrasco, lo que deja la Challenge completamente abierta de cara a las próximas jornadas.

Corte de la cinta de las autoridades en Costitx. / Unisport

En categoría cadete, Alejandro Buzdea Seinaj se mantiene además como líder tras las dos primeras etapas disputadas, seguido de Miquel Ángel Vicens Caldentey y Nino Fernández Viedma. Por su parte, en la clasificación general femenina, María Elisa Mejía Cárdenas (Qromia Cycling Club) ocupa la primera posición, por delante de Nuria Jerónimo Rebassa.

Podio femenino en Costitx. / Unisport

Challenge Escolar del Consell de Mallorca

Más de 50 jóvenes corredores han participado este domingo en la prueba de la Challenge Escolar de ciclismo del Consell de Mallorca celebrada en Costitx, coincidiendo con la disputa de la segunda etapa de la Challenge Pla de Mallorca.

La jornada ha reunido a ciclistas de las categorías infantil, alevín, principiantes y promesas, en un ambiente marcado por el deporte base y la pasión por el ciclismo. Los participantes completaron diferentes recorridos adaptados a cada categoría: 15,4 kilómetros para infantiles, 10,4 kilómetros para alevines, 2,1 kilómetros para principiantes y 1,4 kilómetros para promesas.

Noticias relacionadas

En categoría infantil, el triunfo fue para Oliver Stewart, seguido de Martí Salas Morey y Todor Fabion Gantchev. En féminas infantiles, la vencedora fue Laia Fernández. En alevín masculino, Jaume Salmerón logró la victoria por delante de Tomàs Pons y Alberto Alomar, mientras que en féminas la ganadora fue Clara Nodal, con Aina Muñoz en segunda posición. La competición volvió a poner de manifiesto el gran nivel del ciclismo base balear y el compromiso del Consell de Mallorca con la promoción del ciclismo entre los más jóvenes.