El Atlético Baleares busca regresar con vida de Jaén

El Atlético Baleares se presenta hoy domingo (19:00 horas, IB3 Televisió) en el campo del histórico Jaén con el objetivo de regresar con vida y mantener abiertas sus opciones de ascenso en una final por el ascenso a Primera RFEF en la que cuenta con ventaja. El once blanquiazul tiene a su favor que el partido de vuelta se jugará en Palma y que, en caso de empate a goles al final de la prórroga, su mejor posición liguera le permitirá subir.

Sin más baja que la de Castell y la duda de Morill, el Atlético Baleares afronta el duelo en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria con el objetivo de obtener un resultado positivo que le permita afrontar la vuelta, la próxima semana en el Estadio Balear, con el extra de poder ascender junto a su afición.

No le espera un encuentro fácil al conjunto de Luis Blanco. El técnico blanquiazul señaló en la rueda de prensa previa a este duelo que se enfrentan «a un equipo que ha hecho una segunda vuelta muy buena». «Han conseguido remontar su situación», destacó el preparador catalán sobre un Jaén que acabó la fase regular en la quinta plaza y que ha cedido solo tres derrotas en todo 2026: dos en Liga y otra en la ida de la semifinal, en casa ante el Alavés B (1-2). Sin embargo, los andaluces fueron capaces de igualar la eliminatoria y ganarla en la prórroga (0-2).

Unos 200 balearicos en Jaén

Se espera una gran entrada en el feudo jiennense ante esta nueva oportunidad que tiene el histórico conjunto andaluz de ascender y estrenarse en la Primera RFEF. No estará solo el Atlético Baleares, que contará con el apoyo de unos 200 aficionados blanquiazules.

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Por lo que respecta a los antecedentes entre el Jaén y el Atlético Baleares, solo se han enfrentado dos veces en partido oficial. Fue en la temporada 1952-53, campaña en la que los andaluces se proclamaron campeones del Grupo 2 de Segunda División y los mallorquines descendieron. En la primera vuelta, los balearicos perdieron por 3-4 en Palma; y en la segunda, cayeron goleados en el antiguo Estadio de La Victoria (5-1).